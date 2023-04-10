Игровые группы вне возраста: Малыши навещают пожилых австралийцев в домах престарелых

Исследования показывают, что по всей Австралии в домах престарелых порядка 40 процентов жителей никто не навещает. В результате многие живут без важных социальных связей, с повышенным чувством тревожности и изоляции.





Учреждение Georges Estate Health and Aged Care Residence на юге Сиднея стало одним из нескольких домов престарелых в Австралии, запустивших программу межпоколенческих игровых групп.





Программа «timeless play» («игра вне времени») организована совместно с Playgroup New South Wales и направлена на снижение воздействия социальной изоляции.





В рамках программы родители малышей приводят своих детей в дома престарелых, чтобы провести время с их жителями.





Кармел Боллард 89 лет. Они с мужем переехали в Georges Estate в прошлом году. Кармел говорит, что получает огромное удовольствие от игры с маленькими детьми, особенно после изоляции пандемии.



Я и не осознавала, что не держала на руках маленького ребенка уже как минимум 15 лет. Кармел Боллард, жительница Georges Estate Health and Aged Care Residence

Биллу Баркеру 88 лет. Он говорит, что рад возможности провести время с малышами, окунуться в их веселье и жизнелюбие.





«Обожаю это! Это лучший возраст. Ведь когда они немного старше, они уже дерзкие, не хотят делать то, не хотят делать это. А такие маленькие дети великолепны».





Согласно статистике от 2019 года Австралийского института здравоохранения и социального обеспечения, психическое здоровье — серьезная проблема для пожилых австралийцев. Почти 50 процентов жителей домов престарелых живут с депрессией.





Крис Хили — генеральный директор компании Hall and Prior Aged Care. Компания управляет учреждением по уходу за престарелыми. Г-жа Хили говорит, что подобные игровые программы помогают поднять настроение жителей.





«Когда малыши пришли к нам в первый раз, многие жители дома спускались вниз на встречу с совершенно пустыми лицами. Но к концу сеанса они улыбались и смеялись. Это только улучшает их эмоциональное состояние».





Преимущества распространяются не только на жителей учреждений домов престарелых.





Многие из родителей, участвующих в программе, сами переехали из-за границы или уже потеряли пожилых членов своих семей. Они также видят пользу от участия в программе.





Две мамы Синди Чик и Кэсси Кинг переехали в Австралию из-за границы. Они говорят, что программа помогает им поддерживать ценную связь со старшим поколением.



Так приятно видеть, как светятся глаза пожилых людей каждый раз, когда мы сюда приходим. Синди Чик, участница программы Timeless Play

«Многие спрашивают “как там наш Чарли, можно ли обнять его”. Очевидно, что это особенная связь,» — объясняет Синди Чик.





Семья Кэсси Кинг переехала в Австралию в прошлом году.





«Мы переехали сюда из Великобритании в августе прошлого года, поэтому у него нет рядом бабушки и дедушки. Я подумала, что было бы неплохо ему общаться со старшим поколением, чтобы у него был опыт общения с людьми, намного-намного старше его».





Наден Ли — генеральный директор организации Playgroup New South Wales. Наден говорит, что неофициальные данные свидетельствуют о том, что общение несет в себе ряд полезных моментов для пожилых жителей, включая улучшение работы мозга и физическую координацию.





«Мы в этой сфере около 10 лет. Мы работаем с учеными и с партнерами, такими как поставщики услуг по уходу за престарелыми, вот как George’s Estate. Вместе мы отслеживаем доказательства положительного влияния подобных программ. В первую очередь, речь о психическом здоровье, благополучии, и о чувстве связи. В этой области определенно есть положительные результаты».





Специалисты Georges Estate надеются, что программа будет продолжена, и призывают других поставщиков услуг по уходу за престарелыми рассмотреть аналогичные инициативы.

