Международные поездки остаются недоступными

((ТРАНСКРИПТ))





Из предположения, на котором основан озвученный на этой неделе бюджет, австралийцам стало понятно, что сколько-нибудь значимые международные поездки маловероятны, по крайней мере, до середины следующего 2022-го года.





После выступления в Национальном пресс-клубе казначея Джоша Фрайденберга спросили, учитываются ли при принятии правительством решений политические соображения, а не только рекомендации медицинских экспертов.





«Мы не можем избежать опасностей, которые могут возникнуть прямо сейчас, и мы должны стремиться к защите австралийцев, их здоровья, но также думать и о экономическом восстановлении, и именно поэтому мы всегда будем следовать медицинским советам по этим важным вопросам».





Другое предположение, на котором строился бюджет, состоит в том, что объемы вакцинации от COVID-19 увеличатся в пять раз, до 200 000 в день, каждый день, чтобы завершить развертывание программы к концу этого года, когда все, кто имеет право на вакцинацию, смогут получить хотя бы свою первую дозу. .





Текущий показатель вакцинации составляет всего 35 000 в день.





Представитель казначейства от лейбористов Джим Чалмерс говорит, что восстановление экономики Австралии замедляется, потому что премьер-министр возглавляет правительство, которое осуществляет развертывание программы вакцинации, как он это называет, третьего сорта.





«Это одно унижение за другим, когда речь идет о премьер-министре и вакцинации. Он дал все эти обещания, которые он не выполнил, затем он полностью отказался от целей, там все эти мудреные слова в бюджете о вакцинации, и сегодня никто лучше не понял, когда премьер-министр думает, что австралийцы будут вакцинированы, чтобы мы могли снова должным образом открыть экономику. Вы не можете добиться первосортного экономического восстановления с третьесортным развертыванием вакцины. Вот что нам становится ясно. Мы заложники некомпетентности премьер-министра в сферах вакцинации и карантина ».





Что касается карантина, некоторые штаты и территории, медицинские группы, такие как Австралийская медицинская ассоциация и несколько эпидемиологов, уже несколько месяцев призывают к созданию специально построенных карантинных центров, таких как объект в Ховард-Спрингс недалеко от Дарвина.





Они считают, что такие карантинные лагеря на свежем воздухе и без общих систем вентиляции являются эффективным способом снизить вероятность передачи инфекции воздушно-капельным путем, что, как подозревают, является причиной многочисленных инфекций в карантинных отелях.





Казначей Фрайденберг говорит, что федеральное правительство рассматривает предложение Виктории о создании карантинного лагеря на принадлежащей Содружеству земле в Mickleham, примерно в 30 минутах езды на север от Мельбурна.





«Наиболее детальное предложение поступило от Виктории, и мы работаем над этим в рамках наших внутренних процессов. Но, как я сказал ранее, карантинные системы штатов за пределами Виктории, и они сами очевидно работали над улучшением своей системы, являются в значительной степени очень эффективными и большая часть тяжелой работы в отношении карантина была проведена в Новом Южном Уэльсе ".





Министр здравоохранения Виктории Мартин Фоули выразил разочарован тем, что в бюджете не было выделено федеральных средств на создание центра.





"Эта обширная (на территории более 4000 квадратных метров) служба карантинной поддержки в штате должна финансироваться за счет капитала Содружества и как часть более широкой системы различных возможностей для карантина, который, учитывая собственные прогнозы федерального правительства, нам понадобится как минимум в следующие 18 месяцев, если не значительно дольше ».





А геномное тестирование связало последний случай инфекции Виктории с карантинным отелем в Аделаиде.





Мужчина из Мельбурна в возрасте за 30 лет получил положительный результат на вирус после возвращения из-за границы и завершения карантина в отеле в Аделаиде.





Он находился в комнате по соседству с другим человеком с COVID-19, и результаты тестов показывают, что у обоих один и тот же вариант вируса.





В Мельбурне было выявлено несколько потенциальных мест заражения, но до сих пор не зарегистрировано никаких других случаев, связанных с этим человеком.





Мартин Фоули говорит, что недостаточное ведение записей мешает специалистам по отслеживанию контактов найти всех посетителей индийского ресторана в прошлую пятницу, которые могли получить инфекцию.





Он говорит, что приходится проверять банковские данные оплаты, так как некоторые посетители не выполнили правила по регистрации на входе в заведение.





«Наши команды работают с QR-кодами, финансовыми транзакциями, оплатами заказов еды с доставкой в этом ресторане, просто чтобы убедиться, что мы идентифицируем всех, кто мог быть связан с этим объектом».





Для важной информации и мерах поддержки на фоне пандемии COVID-19 на вашем языке - зайдите на сайт: sbs.com.au/coronavirus .





Обновленный список мест возможного заражения в Мельбурне можно найти здесь: https://www.coronavirus.vic.gov.au/exposure-sites





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