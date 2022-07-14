"Когда идет агрессия, усидеть на двух стульях невозможно". Реален ли китайский нейтралитет?
Leonid A. Petrov (PhD) Acting Dean, The International College of Management, Sydney Source: Supplied by Leonid Petrov
Китай настаивает на своем нейтралитете в войне на территории Украины, а госсекретарь США обвиняет страну в поддержке России. Ситуацию прокомментировал востоковед Леонид Петров, декан Международного Колледжа менеджмента в Сиднее и научный сотрудник Австралийского Национального университета в Канберре.
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