'Мама научила нас петь, гладить, правильно выбирать духи...'

Елену Никифорову хорошо знают в русскоязычной общине Сиднея как участницу коллектива "Калинка", учительницу танцев, русского языка и воспитателя двуязычного детского сада. Хорошо знают и ее дочек - Аню и Диану, которые с самых ранних лет выступают вместе с мамой на многих русских праздниках.







Накануне Дня матери мы поговорили с Еленой и девочками о том, трудно ли быть хорошей мамой. Диана и Аня Никифоровы Source: SBS Russian SBS Russian поздравляет всех мам и бабушек с Днем матери!











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