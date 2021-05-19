Лекция об академике Андрее Сахарове пройдет в Мельбурне

Лекция (на английском языке) пройдет в пятницу, 21 мая, в 7 часов вечера в Русском доме Мельбурна. Подробности мероприятия можно найти здесь.





Доктор Хорват - старший преподаватель Университета La Trobe. Его последняя книга "Putin's Preventive Counter-Revolution" - это исследование программы реформ и череды репрессий, которые изменили лицо российской политики во время второго президентского срока Владимира Путина. Его текущие исследования включают темы выборов на постсоветском пространстве, политики русского национализма и движения за права человека в России. Его комментарии опубликованы в ряде австралийских СМИ.





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