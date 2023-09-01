Жизнь с биполярным расстройством: История Ренаты Вебстер из Брисбена

Бесплатная психологическая помощь в Австралии
- Lifeline — круглосуточная психологическая помощь — 13 11 14
- Beyond Blue — в случае суицидальных мыслей — 1300 22 4636
Узнать подробнее историю Ренаты и посмотреть документальный фильм о биполярном расстройстве, созданный Ренатой и ее командой, можно .
READ MORE
Из поваров в психотерапевты: "Мне приносит больше удовлетворения, когда человеку стало легче, чем когда ему было вкусно"
Слушайте по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.
Читайте нас в или подпишитесь на наши подкасты .