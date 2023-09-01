Жизнь с биполярным расстройством: История Ренаты Вебстер из Брисбена

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Photo credit: Renata Webster

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У Ренаты Вебстер, психолога из Брисбена, пять лет назад было диагностировано биполярное расстройство. Рената рассказала SBS Russian о своем диагнозе и о том, как осознание своего диагноза изменило ее жизнь.

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Узнать подробнее историю Ренаты и посмотреть документальный фильм о биполярном расстройстве, созданный Ренатой и ее командой, можно
здесь
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