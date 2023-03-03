Бегимай Асамбаева о жизни с эндометриозом

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По данным Всемирной организации здравоохранения, эндометриоз поражает примерно 10% женщин и девушек репродуктивного возраста. В Австралии этим заболеванием страдают почти 7% женщин в возрасте от 25 до 29 лет, и 11% женщин в возрасте 40-44 лет. Такие данные приводятся в первом национальном отчете Австралийского института здоровья и благосостояния от 2019 года.





Что такое эндометриоз поясняет специалист по репродуктивной медицине из Виктории и лектор университета Мельбурна, Алекс Поляков.





"Эндометриоз - это такое заболевание, когда клетки, которые обычно развиваются внутри матки имплантируются снаружи, то етсь где-то в другом месте, обычно в тазовой части. И так как эти клетки развиваются, растут и умирают под гормональным действием, в течение цикла обычно происходит воспаление и иногда боль."





Симптомы эндометриоза варьируются, но основных два – сильные боли, чаще всего при менструации, и бесплодие. Бывает, что женщина может и не иметь никаких симптомов и даже не знать, что у нее эндометриоз.





"То есть нет прямой связи между симптомами и насколько сильно развито заболевание. Некоторые женщины могут иметь много имплантов и не имеют вообще никаких симптомов и проблем забеременеть. С другой стороны, есть женщины, у которых очень сильные боли и проблемы забеременеть, но у них очень минимальный или даже эндометриоз может быть не найден."





На сегодняшний день лечение эндометриоза существует только хирургическое, во время которого удаляются очаги эндометриоза. Но и операция не гарантирует, что болезнь не может развиться снова.





"То есть, чтобы поставить диагноз и вылечить эндометриоз, нужна операция, которая называется лапароскопия, где мы вставляем небольшую камеру через небольшой разрез в животе и смотрим, ищем эти импланты и их физически, хирургически удалям.





Бегимай Асамбаева живет в Квинсленде. Ей 30 лет, пятнадцать из них она страдает эндометриозом.





"Боль примерно такая, что — я мужу часто пытаюсь ее описать — когда вилкой сдирают кожу изнутри."





Впервые у нее диагностировали эндометриоз в 19 лет перед отъездом в Австралию на учебу. Она говорит, что тогда времени на лечение не оставалось. В Австралии, будучи на студенческой визе, финансовые возможности не позволяли ей пройти полное обследование и лечение.





Бегимай говорит, что все те годы, эндометриоз сильно повлиял на качество ее жизни. Почти каждый день ей приходилось принимать решения в зависимости от самочувствия.





"Когда ты летишь в другую страну учиться, планы у тебя огромнейшие, но буквально из-за эндометриоза многое у меня не сложилось . У меня были сильные депрессивные эпизоды из-за эндометриоза, потому что я не понимала как так сильно у меня может все болеть.





"Я могла пропустить учебу, могла пропустить какие-то социальные встречи с друзьями или однокурсниками, потому что не было возможности тупо встать с постели."





Сильные боли при эндометриозе могут стать серьезной проблемой в учебе и карьере.





В 2019 году исследователи подсчитали, что экономические потери от эндометриоза в Австралии составляют почти 10 миллиардов долларов в год. Две трети этой суммы приходятся на пониженную продуктивность, а одна треть – это прямые расходы на здравоохранение.





"У меня прям травма осталась с двух очень важных моментов. Интервью на работу. Я не смогла дождаться своего интервью, потому что мне надо было выйти, мне нужно было пойти домой лечь. Я даже еле дошла до дома. У меня буквально интервью было через дорогу от моего дома. Еще второй момент был, когда у меня был очень важный, как раз финальный экзамен. И во время всего экзамена мне было очень больно. Пришлось пересдавать его тоже. Это несправедливо, когда один человек может сдать без никаких препятствий, а другой должен сидеть и страдать через боль. Я тогда поняла, что мне нужно пойти в университет и сказать, что мне нужно пересдать, потому что я не могла сфокусироваться вообще."





В 2019 году Бегимай прошла обследование, а еще через год ей сделали лапароскопию в частной клинике. Но спустя некоторое время эндометриоз к ней вернулся.





"Даже если говорят, что лапароскопия она неинвазивная, она буквально маленькие четыре стежка, но все это происходит под общим наркозом. Мне было тяжело отходить от него первые два месяца. После шести месяцев он вернулся, потому что когда его убирают, не факт, что его уберут навсегда."





Нередко женщины с эндометриозом испытывают трудности с зачатием. Доктора говорили Бегимай, что у нее были маленькие шансы забеременеть. Через 14 месяцев после операции, она забеременела.





Сегодня она на 25-й неделе. И они с супругом ждут девочку.





"Все говорят, это нормально, что ничего страшного, оно пройдет, говорят "Родишь - пройдет". Вот это вот особенно эта фраза, хотя столько женщин страдает от это. И просто это так принято сейчас обесценивать невидимую болезнь.





Если тебя что-то беспокоит, лучше сходить проверить и не оставлять это на потом. Если бы я изначально перед прилетом в Австралию послушала свои чувства, прислушалась бы к себе, я бы там же вылечила, и затем сюда приехала и возможно... Я люблю свою жизнь. Мне нравится, как у меня все устроено. Но если бы я тогда вылечилась, я бы достигла всего того, чего хотела, мне не нужно было бы подстраиваться под обстоятельства."





Говорит доктор Поляков



