Потерять визу или терпеть домашнее насилие?

Domestic violence

Source: Getty Images/Kittisak Jirasittichai/EyeEm

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Действительно ли женщинам на зависимых визах приходится терпеть домашнее насилие, чтобы сохранить миграционный статус?

  • Ирина приехала в Австралию по визе невесты, чтобы построить семью, но оказалась жертвой домашнего насилия.
  • У нее не было ни денег, ни друзей, ни семьи, и она могла рассчитывать только на помощь организаций и государства.
  • Ирина решилась уйти, получила психологическую поддержку, выплаты, ваучеры на покупку необходимого, а со временем и социальное жилье.
  • Обращение в организацию, помогающую жертвам домашнего насилия, ускорило получение резидентства.
  • Иммиграционный агент Надежда Здельник объясняет, почему терпеть насилие ради визы нельзя и как сохранить, сменить или улучшить визовое положение, уйдя от абьюзера.
  • Психолог Елена Голяковская рассказывает, где пройти тест на русском языке, чтобы определить, есть ли в ваших отношениях нефизическое насилие.
Недавно мы выпустили
интервью с бизнес-леди из Мельбурна Натальей Раймон
, которая когда-то сама пережила семейное насилие, а теперь помогает тем, кто столкнулся с этим явлением в новой стране.

В интервью Наталья обратила внимание на то, что иммигрантки - жертвы домашнего насилия - часто боятся уйти от абьюзера, потому что опасаются за свой визовый статус.

Многим женщинам, которые приехали в Австралию по визе невесты, кажется, что в случае выхода из отношений им придется вернуться обратно в страну, из которой они по каким-то причинам решили уехать. Для многих такой сценарий оказывается менее желательным, чем перспектива остаться в нездоровых отношениях здесь.

Действительно ли перед иностранными невестами стоит этот страшный выбор? Герои этого подкаста в один голос говорят: нет. Никто не должен терпеть домашнее насилие, в Австралии это преступление.

  • Что такое насильственный контроль и как визовый вопрос и культурные барьеры мешают женщинам выйти из абьюзивных отношений в эмиграции?
    Читайте
    и
    слушайте
    в нашем материале.
  • Понять для себя, есть ли насилие в ваших отношениях, можно с помощью психолога или тестов, доступных
    на русском языке
    .
  • В Австралии действуют службы поддержки психического здоровья на разных языках, в том числе на русском. Подробно о них читайте
    здесь
    .
Если вашей жизни, жизни вашего ребенка или другого человека есть прямая угроза, позвоните по номеру 000.

Чтобы поговорить о семейном и сексуальном насилии, обратитесь в 
1800respect.org.au
 по номеру 1800 737 732 в Safe Steps по номеру 1800 015 188.

Найти услуги в вашем штате или территории: 
https://www.1800respect.org.au/services


Представители мультикультурных сообществ могут получить помощь в организации
InTouch
.

Lifeline 13 11 14 
www.lifeline.org.au 


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