Потерять визу или терпеть домашнее насилие?

Ирина приехала в Австралию по визе невесты, чтобы построить семью, но оказалась жертвой домашнего насилия.

У нее не было ни денег, ни друзей, ни семьи, и она могла рассчитывать только на помощь организаций и государства.

Ирина решилась уйти, получила психологическую поддержку, выплаты, ваучеры на покупку необходимого, а со временем и социальное жилье.

Обращение в организацию, помогающую жертвам домашнего насилия, ускорило получение резидентства.

Иммиграционный агент Надежда Здельник объясняет, почему терпеть насилие ради визы нельзя и как сохранить, сменить или улучшить визовое положение, уйдя от абьюзера.

Психолог Елена Голяковская рассказывает, где пройти тест на русском языке, чтобы определить, есть ли в ваших отношениях нефизическое насилие.

Недавно мы выпустили интервью с бизнес-леди из Мельбурна Натальей Раймон , которая когда-то сама пережила семейное насилие, а теперь помогает тем, кто столкнулся с этим явлением в новой стране.





В интервью Наталья обратила внимание на то, что иммигрантки - жертвы домашнего насилия - часто боятся уйти от абьюзера, потому что опасаются за свой визовый статус.





Многим женщинам, которые приехали в Австралию по визе невесты, кажется, что в случае выхода из отношений им придется вернуться обратно в страну, из которой они по каким-то причинам решили уехать. Для многих такой сценарий оказывается менее желательным, чем перспектива остаться в нездоровых отношениях здесь.





Действительно ли перед иностранными невестами стоит этот страшный выбор? Герои этого подкаста в один голос говорят: нет. Никто не должен терпеть домашнее насилие, в Австралии это преступление.





Что такое насильственный контроль и как визовый вопрос и культурные барьеры мешают женщинам выйти из абьюзивных отношений в эмиграции? Читайте и слушайте в нашем материале.

Понять для себя, есть ли насилие в ваших отношениях , можно с помощью психолога или тестов, доступных на русском языке .

В Австралии действуют службы поддержки психического здоровья на разных языках , в том числе на русском. Подробно о них читайте здесь .

Если вашей жизни, жизни вашего ребенка или другого человека есть прямая угроза, позвоните по номеру 000.





Чтобы поговорить о семейном и сексуальном насилии, обратитесь в 1800respect.org.au по номеру 1800 737 732 в Safe Steps по номеру 1800 015 188.





Найти услуги в вашем штате или территории: https://www.1800respect.org.au/services





Представители мультикультурных сообществ могут получить помощь в организации InTouch .



