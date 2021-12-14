Потерять визу или терпеть домашнее насилие?

- Ирина приехала в Австралию по визе невесты, чтобы построить семью, но оказалась жертвой домашнего насилия.
- У нее не было ни денег, ни друзей, ни семьи, и она могла рассчитывать только на помощь организаций и государства.
- Ирина решилась уйти, получила психологическую поддержку, выплаты, ваучеры на покупку необходимого, а со временем и социальное жилье.
- Обращение в организацию, помогающую жертвам домашнего насилия, ускорило получение резидентства.
- Иммиграционный агент Надежда Здельник объясняет, почему терпеть насилие ради визы нельзя и как сохранить, сменить или улучшить визовое положение, уйдя от абьюзера.
- Психолог Елена Голяковская рассказывает, где пройти тест на русском языке, чтобы определить, есть ли в ваших отношениях нефизическое насилие.
Недавно мы выпустили , которая когда-то сама пережила семейное насилие, а теперь помогает тем, кто столкнулся с этим явлением в новой стране.
В интервью Наталья обратила внимание на то, что иммигрантки - жертвы домашнего насилия - часто боятся уйти от абьюзера, потому что опасаются за свой визовый статус.
Многим женщинам, которые приехали в Австралию по визе невесты, кажется, что в случае выхода из отношений им придется вернуться обратно в страну, из которой они по каким-то причинам решили уехать. Для многих такой сценарий оказывается менее желательным, чем перспектива остаться в нездоровых отношениях здесь.
Действительно ли перед иностранными невестами стоит этот страшный выбор? Герои этого подкаста в один голос говорят: нет. Никто не должен терпеть домашнее насилие, в Австралии это преступление.
- Что такое насильственный контроль и как визовый вопрос и культурные барьеры мешают женщинам выйти из абьюзивных отношений в эмиграции? и в нашем материале.
- Понять для себя, есть ли насилие в ваших отношениях, можно с помощью психолога или тестов, доступных .
- В Австралии действуют службы поддержки психического здоровья на разных языках, в том числе на русском. Подробно о них читайте .
Если вашей жизни, жизни вашего ребенка или другого человека есть прямая угроза, позвоните по номеру 000.
Чтобы поговорить о семейном и сексуальном насилии, обратитесь в по номеру 1800 737 732 в Safe Steps по номеру 1800 015 188.
Найти услуги в вашем штате или территории:
Представители мультикультурных сообществ могут получить помощь в организации .
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