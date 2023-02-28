Предприниматель из Мельбурна Джесс Королева: "В Австралии клиенты с пониманием относятся к бизнес-мамам"

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Владелица и основательница компании JK Beauty Джесс Королева с дочкой в офисе своей компании Credit: Jess Koroleva

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Мы продолжаем записывать интервью с русскоязычными предпринимателями из Австралии и сегодня предлагаем вам послушать историю Джесс Королевой из Мельбурна, которая 10 лет назад основала компанию JK Beauty.

Компания JK Beauty поставляет продукцию из Европы в салоны красоты Австралии и проводит тренинги по различным процедурам для лица и тела.
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Джесс Королева во время работы в салоне JK Beauty Credit: Alexandra Yudina
Мы поговорили с Джесс о том, как ей удается вести бизнес на руках с полуторагодовалой дочкой, насколько тяжело было вводить на рынок Австралии новые косметические процедуры и как она решает проблему того, что многие владельцы салонов красоты отказываются работать с продукцией, произведенной за пределами Австралии.

Мы также обсудили то, как Джесс решилась выйти из зоны комфорта и попыталась, несмотря на сложности, завоевать австралийский рынок, в то время когда у нее было более чем достаточно клиентов среди русскоговорящих жителей Мельбурна.

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