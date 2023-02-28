Предприниматель из Мельбурна Джесс Королева: "В Австралии клиенты с пониманием относятся к бизнес-мамам"

Компания JK Beauty поставляет продукцию из Европы в салоны красоты Австралии и проводит тренинги по различным процедурам для лица и тела.
Мы поговорили с Джесс о том, как ей удается вести бизнес на руках с полуторагодовалой дочкой, насколько тяжело было вводить на рынок Австралии новые косметические процедуры и как она решает проблему того, что многие владельцы салонов красоты отказываются работать с продукцией, произведенной за пределами Австралии.
Джесс Королева во время работы в салоне JK Beauty Credit: Alexandra Yudina
Мы также обсудили то, как Джесс решилась выйти из зоны комфорта и попыталась, несмотря на сложности, завоевать австралийский рынок, в то время когда у нее было более чем достаточно клиентов среди русскоговорящих жителей Мельбурна.