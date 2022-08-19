Кубок Мельбурна: скачки, которые и восхищают, и разделяют Австралию

Highlights День Кубка является выходным в Виктории и приходится на первый вторник ноября

Кубок Мельбурна богат традициями, но также разделяет общественное мнение

Кубок все чаще вызывает критику по поводу защиты животных и этики скачек с целью получения прибыли

День Кубка - крупнейшее однодневное игорное мероприятие в Австралии

В первый вторник ноября вся жизнь в Австралии замирает, чтобы посмотреть скачки.





Кубок Мельбурна — главное событие австралийского календаря скачек и одно из самых престижных событий в мире. В Виктории День Кубка даже является государственным выходным.





"На самом деле это часть культуры и самой сущности Австралии", — говорит Нил Уилсон, председатель гоночного клуба Виктории.





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"Кубок в его ранние дни существования пережил мировые войны, пережил период депрессии в Австралии, а в последнее время скачки продолжились и во время пандемии COVID", — добавляет он.





Г-н Уилсон говорит, что за свою 162-летнюю историю гонка выросла и стала сопоставима с крупными международными спортивными событиями, такими как Гран-при или теннисные турниры Большого шлема.





"Наша аудитория в 160 странах с охватом около 750 миллионов человек".





Но хотя многие австралийцы приветствуют Кубок, многие также решительно выступают против.



Racegoers cheering during Melbourne Cup Day, at Flemington Racecourse. Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE Кристин Ли — директор по связям с общественностью Коалиции в защиту скаковых лошадей, организации, которая уже более десяти лет проводит акции протеста под названием «Nup to the Cup».





Она говорит, что лошадиные скачки должны вызывать вопросы из-за обращения с животными и эксплуатации их для получения финансовой выгоды.



Кубок Мельбурна часто рассматривается как день, когда мы собираемся вместе и празднуем, но то, что мы празднуем, это неправильно. Kristin Leigh, Coalition for the Protection of Racehorses Communications Director

Animal rights activists regularly protest Melbourne Cup Day. Source: AAP / SCOTT BARBOUR/AAPIMAGE

В чем значение Кубка Мельбурна?

Кубок Мельбурна — седьмая гонка Дня Кубка на ипподроме Флемингтон. Она является центральным элементом недельного карнавала Кубка Мельбурна и ярким событием весеннего гоночного карнавала.





В 15:00 в первый вторник ноября миллионы людей бросают все свои дела, чтобы пристально следить за гонкой.





"Это называется «забег, который останавливает нацию», потому что фактически он останавливает всех в Австралии в это время", — говорит г-н Уилсон.



На самом деле каждый второй взрослый остановливается и слушает комментарии или смотрит гонку. Neil Wilson, Victoria Racing Club Chair

День Кубка собирает 300 000 человек на поле Флемингтон, которые проводят день, наслаждаясь красочной атмосферой.





"Мода также является очень важной частью мероприятия, поэтому люди с нетерпением ждут возможности надеть шляпы, костюмы и красивые платья", — говорит г-н Уилсон.



Jockey Kerrin McEvoy (left) rides Quantico to victory in race 10, MSS Security Sprint during Melbourne Cup Day, at Flemington Racecourse, Melbourne, Tuesday, November 2, 2021. Source: AAP / JAMES ROSS/AAPIMAGE

Кубок и азартные игры

Кубок — одно из самых богатых скаковых мероприятий в мире. В 2022 году его стоимость оценивается в 8 миллионов долларов, а победитель получает 4 миллиона долларов и трофей на 250 000 долларов.





День Кубка также является крупнейшим однодневным азартным событием в Австралии. Даже многие из тех, кто никогда не играет в азартные игры, раз в год делают ставки, а на предприятиях по всей стране часто устраивают розыгрыши.





В Коалиции по защите скаковых лошадей утверждают, что, хотя Кубок Мельбурна способствует развитию экономики Виктории, это происходит за счет азартных игр, которые являются серьезной проблемой в Австралии.





"За последние 10 лет чистый оборот по ставкам увеличился вдвое. Только на чистокровных скачках ежегодно ставится 29 миллиардов долларов. Таким образом, скачки вредны не только для лошадей, но и для людей", — говорит г-жа Ли.



Почему люди возражают?

В течение многих лет индустрия скачек сталкивалась с растущим вниманием к проблемам благополучия животных, процессам разведения и жестоким методам дрессировки.





Кроме того, выдвигаются этические соображения относительно того, как скачки и использование хлыста влияют на животных, а также вопросы к частым случаям эвтаназии травмированных скаковых лошадей.





"За последние 10 лет восемь лошадей были убиты на Флемингтоне в День Кубка Мельбурна из-за полученных травм", — говорит г-жа Ли.



Поскольку восстановление является дорогостоящим, трудоемким и очень сложным для лошади, они просто усыпляют их на беговой дорожке.

Г-жа Ли говорит, что общественность не знает о масштабах погибших лошадей на скачках.





"На австралийских ипподромах в среднем каждые 2,5 дня гибнет лошадь. Еще тысячи увозятся с трассы ранеными и их убивают уже позднее, и это те, о которых мы никогда не узнаем», — сокрушается она.





Тем не менее, г-н Уилсон защищает Кубок, говоря, что вопросы защиты животных все больше принимаются во внимание.





"[О лошадях] все чаще заботятся на уровне, о котором люди даже не догадываются", — говорит он.





"У них есть ветеринары, у них есть стоматологические осмотры, хиропракторы, и они очень хорошо подготовлены".



Animal activists stage protests with mock fashion and fake races during Melbourne Cup Day. Source: AAP / DAVID CROSLING/AAPIMAGE Генеральный директор ветеринарной службы Racing Victoria, доктор Грейс Форбс, говорит, что ее команда ввела новые ветеринарные протоколы для снижения уровня травматизма.



Несмотря на то, что у нас лучшие показатели безопасности в скачках чистокровных лошадей в мире, это не мешает нам пытаться их улучшить. Dr Grace Forbes, Racing Victoria Veterinary Service General Manager

Компания Racing Victoria и правительство штата Виктория недавно приобрели современный компьютерный томограф всего тела для обнаружения стрессовых переломов у лошадей перед их участием в весеннем карнавале скачек.





"С помощью этой новой машины мы можем выполнять очень детальное сканирование, пока они стоят и бодрствуют", — объясняет доктор Форбс.



Thoroughbreds are a type of horse breed known for their fast running speed. They can maintain speeds between 60 to 70 km/hr. Source: Getty / Getty Images AsiaPac

Какие лошади могут участвовать в скачках?

Двадцать четыре чистокровных скакуна квалифицируются на право преодолеть 3200-метровую дистанцию. Чистокровная порода лошадей известна своей склонностью к скачкам.





Лошади должны быть не моложе трех лет и соответствовать строгим весовым критериям.





Кубок Мельбурна — это гонка ‘handicap’. Лошади несут дополнительный вес в зависимости от их начального веса, возраста и предыдущих результатов. Таким образом, каждая лошадь имеет равные шансы на победу.





Самая известная лошадь Кубка - победитель 1930 года Фар Лап. Его слава настолько прочна, что он выставлен в Мельбурнском музее, а его сердце хранится в Канберре.

