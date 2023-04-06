Пациенты из числа мигрантов больше страдают от закрытия клиник общей практики по всей Австралии

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Согласно отчету Всемирной организации здравоохранения, состояние здоровья миллионов мигрантов и беженцев во всем мире хуже, чем у жителей принимающих их сообществ.





Вот почему наличие надежного местного врача общей практики имеет важное значение для мультикультурных общин Австралии.





Но за последние четыре года по всей стране закрылось более 60 клиник, оставив наиболее уязвимых людей без поддержки, в которой они нуждаются.





Президент Королевского австралийского колледжа врачей общей практики д-р Брюс Уиллетт говорит, что с тех пор, как в 2013 году лейбористы ввели замораживание возвратов Medicare в качестве временной меры, из системы Medicare было изъято почти четыре миллиарда долларов, предназначенных для врачей общей практики.





Он говорит, что это переложило расходы на клиники общей практики и пациентов, причем больше всего пострадали сельские и региональные сообщества.





«К сожалению, наиболее уязвимые сообщества, как мне кажется, ощутили это больше всего. Районы, где труднее выставлять дополнительные счета помимо системы Балк-билл и где пациентам сложно оплачивать разницу, а также сельские районы, где масштабы экономики меньше и больше страдают местные клиники. Таким образом, мы видим по всей стране, что почти не осталось клинк с одним принимающим доктором и совсем мало - с двумя докторами. Клиникам пришлось объединиться, чтобы выжить, а часто в сельских общинах это невозможно».





Посещение врача общей практики может стоить пациенту сотни долларов без Medicare, но доктор Уиллетт говорит, что это только часть проблемы.





С увеличением числа мигрантов растет спрос на врачей и других медицинских специалистов, которые говорят на разных языках.





Согласно переписи 2021 года, число людей, которые говорят дома на языке, отличном от английского, увеличилось почти на 800 тысяч за пять лет (до более чем 5,5 миллионов человек).





Доктор Уиллет говорит, что дополнительные языковые ресурсы, включая переводчиков, поможет обеспечить доступность здравоохранения для большего числа австралийцев.





«Мы знаем, что врачей общей практики, которые говорят на определенном языке, как правило, привлекают районы, где много людей, говорящих на этом языке. Поэтому возможность поговорить с врачом общей практики, который говорит на вашем языке как на родном, действительно очень нужна, но также больницы и более крупные учреждения часто еще более пугающие места для мультикультурных сообществ, поэтому дружеская атмосфера и тот факт, что вы знаете своего врача общей практики и поддерживаете эти отношения, еще более важны в мультикультурных сообществах по всей стране».





Критическая нехватка рабочей силы, в том числе врачей общей практики, медсестер и административного персонала, также влияет на возможности оказания медицинской помощи.





По оценкам Австралийской медицинской ассоциации, в Австралии не хватает 860 врачей общей практики, и прогнозируется, что в худшем случае в течение 10 лет может возникнуть нехватка 10 600 врачей общей практики.





Родившийся в Индии детский доктор Анградж Хиллан из Мельбурна был назван австралийцем года в штате Виктория за его работу по предоставлению медицинских услуг и просвещения представителям различных культур в Австралии.





Он говорит, что важно выяснить, почему все меньше выпускников медицинских вузов становятся врачами общей практики.





«Очень важно учитывать этот фактор, почему количество врачей общей практики сокращается. Почему сократилось число выпускников медицинских вузов, которые хотели бы стать врачами общей практики. В 1980 году в Австралии 30% всех медицинских выпускников выбирали стажировку на семейного терапевта. Сейчас это число снизилось до 15%. И это существенный сдвиг в мышлении выпускников медицинских вузов – они не хотят становиться врачами общей практики».





Доктор Хиллан говорит, что семьи мигрантов, которые только начинают обустройство на новом месте, часто не могут позволить себе платить за прием терапевта, поэтому в конечном итоге они обращаются в отделение скорой помощи с несрочными проблемами.





«Есть вероятность, что они могут игнорировать или откладывать свои проблемы со здоровьем, которые могут перейти в более тяжелую форму или привести к острой чрезвычайной ситуации, и они могут оказаться в отделении скорой помощи, и это именно то, что случается. Наше отделение неотложной помощи забито, и мы перегружены работой и приходят люди с незначительными проблемами, потому что они не могут позволить себе терапевта и попадают в отделение неотложной помощи».





Королевский австралийский колледж врачей общей практики призывает федеральное правительство выделить больше средств на возмещение по Medicare в федеральном бюджете в мае, чтобы помочь пациентам, которые с трудом справляются с растущими расходами на медицинское обслуживание.





В конце января федеральное правительство объявило о новой инициативе, направленной на поощрение большего числа врачей общей практики к работе в сельской местности в рамках так называемой "single-employer model" для врачей общей практики.





Соглашение между федеральным правительством и правительствами штатов и территорий призвано поощрять врачей-стажеров оставаться в профессии с более высокой заработной платой и условиями, сравнимыми с врачами, проходящими стажировку на специалистов в государственных больницах.





Модель проходит тестирование в Тасмании, и в конечном итоге планируется вводить ее по всей стране. Правительства других штатов призвали ускорить развертывание.





В заявлении федерального министра здравоохранения Марка Батлера говорится, что правительство Альбанезе также рассматривает возможность дальнейших шагов.



