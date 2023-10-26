Подкаст про деньги и технологии: третий эпизод

Постоянный соведущий подкаста - Павел Энтин, кандидат экономических наук, финансовый эксперт и технологический предприниматель.
Выпуск новостей в подкасте подготовлен финансовым аналитиком Ильей Филиных.
Гость третьего эпизода подкаста - Глеб Чувпило - управляющий партнер венчурной компании Thundermark Capital, которая инвестирует в стартапы в области искусственного интеллекта и робототехники. Глеб - магистр Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института, у него также степень MBA в области финансов и стратегического менеджмента Уортонской школы бизнеса Пенсильванского университета.