Подкаст про деньги и технологии: третий эпизод

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Подкаст про деньги и технологии поможет вам разобраться в мире финансов, инвестиций и последних технологических новинок. Эксперты нашего подкаста делятся с вами своими знаниями и аналитикой. В каждом выпуске – последние новости из мира финансов и технологий.

Постоянный соведущий подкаста - Павел Энтин, кандидат экономических наук, финансовый эксперт и технологический предприниматель.

Выпуск новостей в подкасте подготовлен финансовым аналитиком Ильей Филиных.

Гость третьего эпизода подкаста - Глеб Чувпило - управляющий партнер венчурной компании Thundermark Capital, которая инвестирует в стартапы в области искусственного интеллекта и робототехники. Глеб - магистр Лаборатории компьютерных наук и искусственного интеллекта Массачусетского технологического института, у него также степень MBA в области финансов и стратегического менеджмента Уортонской школы бизнеса Пенсильванского университета.


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