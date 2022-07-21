Новые варианты COVID могут обходить защиту от вакцинации

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Ученые наблюдают за внезапным увеличением количества новых вариантов COVID-19, у которых замечена удивительная способность уклоняться от защиты, обеспечиваемой вакцинацией.





Новые варианты Омикрон BA.4 и BA.5, которые, по наблюдениям, вызывают более легкие симптомы, чем варианты Альфа и Дельта, по-прежнему вызывают беспокойство в таких странах, как США, где число случаев заражения продолжает расти.





В настоящее время на BA.5 приходится 65% случаев в Соединенных Штатах, а на BA.4 — еще 16%.





Профессор медицинской школы Университета Восточной Англии (UEA) Пол Хантер утверждает, что BA.5 также является доминирующим штаммом коронавируса во всем мире.





«Впервые он был описан в Южной Африке, пришел ли он из Южной Африки или откуда-то еще в Африке, я не думаю, что мы знаем точно. Он также появился вместе с другим подвидом, называемым BA.4. Оба эти варианта распространяются и в значительной степени распространились по всему миру, и я думаю, что BA.5 сейчас является доминирующим вариантом в большинстве, если не во всех европейских странах».





Эти варианты также привели к новому росту числа госпитализаций и смертей в штатах и населенных пунктах США, что побудило власти пересмотреть свои ответные меры.





Белый дом также прилагает больше усилий, чтобы призвать к повышенной осторожности население в целом.



Директор здравоохранения по округу Лос-Анджелес Барбара Феррер ранее в этом месяце предупредила, что, если текущие тенденции госпитализации сохранятся к концу месяца, то обязательные маски могут быть возвращены.





Профессор эпидемиологии инфекционных заболеваний в Эдинбургском университете Марк Вулхаус говорит, что, хотя симптомы, которые вызывают новые варианты, не кажутся очень серьезными, важно сохранять бдительность, поскольку эти варианты очень заразны.





«Они очень заразны, это одна из их определяющих характеристик, они очень заразны, и они также способны уклоняться от иммунных реакций, которые у нас есть, будь то из-за вакцин или из-за нашего заражения предыдущими вариантами. Так что нет, они определенно вызывают обеспокоенность во всем мире».





За последние пять недель во всем мире произошел всплеск случаев заболевания COVID-19, даже при снижении общего уровня тестирования.





Всемирная организация здравоохранения сообщила, что омикронный вариант BA.5 вызывает новые волны заболеваний по всей Европе, и завила, что повторные заражения потенциально могут привести к длительному COVID.





Агентство ООН сообщило, что на прошлой неделе в 53 странах европейского региона было зарегистрировано почти 3 миллиона новых случаев заражения коронавирусом, и что вирус убивает около 3000 человек каждую неделю.





Агентство ООН советует взрослым и детям старше пяти лет с ослабленной иммунной системой получить вторую бустерную дозу.





Также рекомендовано носить маски в помещении и общественном транспорте, и улучшать вентиляцию в закрытых помещениях.





Г-н Вулхаус говорит, что крайне важно, чтобы жители Великобритании не воспринимали COVID как вирус зимнего сезона.





«Что касается Великобритании, я думаю, мы должны подчеркнуть, что становится совершенно ясно, что COVID-19 — это не просто зимняя болезнь, это не просто то, о чем нам нужно беспокоиться в зимние месяцы. Это второе лето подряд, когда у нас крупная волна нового варианта COVID в Великобритании именно летом».





Г-н Хантер утверждает, что рост случаев COVID в больницах является результатом того, что люди не знали, что они инфицированы.





"Из тех людей, которые получили положительный результат в больницах, многие из них или большинство из них на самом деле не знали бы, что у них COVID, они бы не пошли на тест, у них могло бы даже не быть симптомов, и поэтому на данный момент мы, вероятно, выявляем только одну из 20 инфекций, тогда как большую часть пандемии мы выявляли одну из двух или из трех инфекций".





Он утверждает, что последние данные о COVID указывают на то, что всплеск, вызванный вариантом BA.5, находится почти что на пике.





«Самое большое число было около 2000 новых инфекций в больницах, и это по сравнению с пиком прошлого года, когда было от 35 до 40 000 инфекций, госпитализаций за один день. Но интересно новое явление, которое наблюдается сейчас, и оно заключается в том, что год назад почти каждый человек, который был госпитализирован с положительным результатом на COVID, был госпитализирован именно из-за COVID. В настоящее время. Если вы посмотрите на долю людей в больнице, у которых положительный результат на COVID, то это лишь треть, кто попал в больницу именно из-за COVID».





Г-н Вулхаус заявляет, что текущие данные нельзя сравнивать с COVID-19 в самом разгаре.





«Это намного, намного меньше, чем было в прошлом. Пиковые значения в начале 2020 и начале 2021 года были намного, намного выше. Таким образом, цифры относительно низкие, но, конечно, они влияют на ведение пациентов в больницах, и, как мы, вероятно, все понимаем, в настоящее время в сообществе очень много случаев, и это влияет на персонал больницы не меньше, чем где-либо еще».





Всемирная организация здравоохранения сообщает еще об одном подварианте Омикрон под названием BA2.75, который был обнаружен в Индии в начале этого года.





Двое ученых, г-н Вулхаус и г-н Хантер, считают, что еще слишком рано судить о новом подвиде.



Г-н Вулхаус говорит, что нужно больше времени для его оценки.





"Мы не знали об этом варианте долго, он привлек наше внимание, потому что его пропорция увеличивается, и он был помечен как вариант, представляющий интерес, а не обязательно как вариант, вызывающий озабоченность прямо сейчас, но, очевидно, что если он будет распространяться далее, и мы увидим, что он связан с тем, что люди попадают в больницу и, возможно, умирают, тогда отношение к нему будет пересмотрено".





Он добавил, что люди должны проявлять осторожность, поскольку этот вариант может продолжить распространяться.





Соглашаясь с г-ном Вулхаусом, г-н Хантер добавляет, что он, похоже, не сильно отличается от других вариантов.





«Этот подвариант BA.2.75 пока что не кажется более смертоносным, чем любая из предыдущих волн, и кажется, он следует той же тенденции, которую мы видели в этом году, что каждая последующая волна на самом деле менее смертоносна и менее опасна, чем предыдущая волна, и я надеюсь, что так будет и дальше, хотя нет абсолютной гарантии, что это все же будет так».





Европейский региональный директор ВОЗ Д-р Ханс Хенри Клуге призвал службы здравоохранения принять срочные меры, придерживаясь политики, направленной на уменьшение ожидаемых социальных потрясений, таких как отсутствие работников здравоохранения, перегруженность систем здравоохранения, страдающий бизнес и туристический хаос.





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