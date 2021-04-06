Новое исследование предполагает, что парацетамол не такое эффективное болеутоляющее, как считалось ранее

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Это самое популярное обезболивающее в мире.





На парацетамол приходится более 60% продаж анальгетиков в Австралии, как подтверждает мельбурнский фармацевт Хью Ньюин.





«Среди препаратов, которые продаются просто так (без рецепта), это, вероятно, наше лекарство номер один по продажам, это один из самых популярных препаратов, которые покупается в аптеке».





Но новое исследование показывает, что он может быть неэффективным для уменьшения боли при многих распространенных заболеваниях.





Доктор Кристина Абдель Шахид из Сиднейского университета провела испытания обезболивающего при 44 недугах и обнаружила убедительные доказательства того, что оно оказало влияние только на четыре.





«Парацетамол является наиболее часто используемым обезболивающим - не только здесь, в Австралии, но и в мире - поэтому довольно удивительно, что остаются без ответа вопросы именно о том состоянии, для чего он чаще всего используется, это - помогает ли он от боли».





Исследование показывает, что парацетамол эффективен против четырех типов боли, включая головные боли при напряжении и боль при остеоартрите колена или бедра.





В отношении других 40 состояний, включая мигрень, зубную боль и боль в спине, как говорит доктор Шахид, доказательства, подтверждающие его использование, неубедительны.





«У нас нет явных доказательств, которые позволили бы определить, эффективен ли он для подавляющего большинства болевых состояний».





Продажи этого препарата увеличились на 75 процентов после реклассификации обезболивающих на основе кодеина, которые теперь продаются только по рецепту.





И есть предположения, дающие повод для беспокойства, что старадающие от боли люди могу в итоге принимать большое количество безрецептурных лекарств, чтобы как-то справиться с болевым синдромом.





Ежегодно свыше 10 000 человек попадают в больницу с отравлением парацетамолом.





Фармацевт Хью Ньюин говорит, что многие не знают об опасности передозировки таким легкодоступным лекарством.





«Здесь, в аптеках, мы всегда стараемся подчеркнуть, что нельзя принимать более 8 таблеток, содержащих парацетамол, в день, но сейчас вы можете покупать их на заправочных станциях, в супермаркетах».





А врач общей практики доктор Кон Коста утверждает, что парацетамол по-прежнему является самым безопасным способом обезболивания.





«Парацетамол - безусловно, лучший начальный подход для устранения боли, и, конечно, если боль не проходит, вы должны обратиться к врачу».





Главный регулирующий орган Австралии - Администрация терапевтических товаров - сообщила SBS, что отслеживает это и другие исследования эффективности парацетамола при боли и может назначить специальную проверку, если сочтет это необходимым.



