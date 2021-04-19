Новостной выпуск за 19 апреля

- С 19 апреля жителям Австралии разрешено путешествовать в Новую Зеландию без карантина по возвращению;
- В Новом Южном Уэльсе выявлено три новых случая коронавируса, все в карантинных отелях;
- Союзники Алексея Навального призывают общественность к протестам в Москве и Санкт-Петербурге;
и другие новости.
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