Новостной выпуск за 19 апреля

С 19 апреля жителям Австралии разрешено путешествовать в Новую Зеландию без карантина по возвращению;

В Новом Южном Уэльсе выявлено три новых случая коронавируса, все в карантинных отелях;

Союзники Алексея Навального призывают общественность к протестам в Москве и Санкт-Петербурге;

и другие новости.











Вы знали, что SBS Russian можно слушать в любом приложении для подкастов?



Перейдите по этой ссылке , чтобы подписаться на нас и узнавать первыми о новых сегментах:

