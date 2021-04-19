Новостной выпуск за 19 апреля

News Bulletin Russian

Source: SBS

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

Главные новости Австралии и мира в понедельник:

  • С 19 апреля жителям Австралии разрешено путешествовать в Новую Зеландию без карантина по возвращению;
  • В Новом Южном Уэльсе выявлено три новых случая коронавируса, все в карантинных отелях;
  • Союзники Алексея Навального призывают общественность к протестам в Москве и Санкт-Петербурге;
и другие новости.

 

Вы знали, что SBS Russian можно слушать в любом приложении для подкастов?
Перейдите 
по этой ссылке
, чтобы подписаться на нас и узнавать первыми о новых сегментах:
ежедневных новостных выпусках, интервью, репортажах!

Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод