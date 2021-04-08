Новостной выпуск за 8 апреля

Программа карантина в отелях Виктории возобновилась и первый международный рейс за почти два месяца приземлился в Виктории рано утром 8 апреля;

Премьер Квинсленда поднимет вопрос о решении проблем гендерного неравенства в Национальном кабинете завтра;

Адвокат находящегося в заключении российского оппозиционера Алексея Навального заявила, что врачи обнаружили у него две грыжи;

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