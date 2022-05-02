Вернувшийся из Украины Олег Стусенко: "Я видел много горя. Это не война Украины, это вселенская борьба добра со злом"

На этом микроавтобусе, который Олег специально купил в Словакии для перевозок беженцев, он перевез сотни украинских семей. Из Украины он вывозил людей, а обратно ввозил в страну необходимые вещи - продукты и медикаменты. Source: Photo by Oleg Stusenko



Это многодетная семья из-под Краматорска, которой помогал Олег. Он рассказывает, что это их вторая эвакуация и что сначала они ехали около пяти часов по дороге, напоминающей серпантин, а потом у них было ещё пять часов ожидания на границе. "Дети - просто золото, они вели себя удивительно спокойно", - вспоминает Олег.



Source: Photo by Oleg Stusenko



Олег рассказал трогательную историю о том, как по дороге он завез детей в McDonald's.



Для них это был первый McDonald's в жизни. "Как же мало нужно для счастья. Дети бережно сохранили пустые упаковки от "Happy meal" на память", - рассказывает Олег.



Source: Photo by Oleg Stusenko



Олег поделился историей о том, как однажды в его машине чуть не состоялись роды. Малыш родился чуть позже, во Франции. Родители были очень признательны Олегу, который спас маму.







Олег поблагодарил всех жителей Австралии, которые принимали участие в сборе и отправке гуманитарного груза в Украину.









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