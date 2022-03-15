Волонтер из Австралии в Украине: "Атмосфера горя висит в воздухе"

В интервью Олег рассказал, почему был разочарован поездкой в Россию, как его приятно удивила Литва, поддерживающая украинцев, и как его встретили в Украине.

Source: Photo by Oleg Stusenko

Олег рассказал об украинских беженцах в Будапеште, растерянных женщинах, глазах их детей и об условиях жизни в Украине сейчас.

Source: Photo by Oleg Stusenko

Из этого интервью вы также узнаете, как к Олегу отнеслись в Украине, когда узнали, что он русский.

Source: Photo by Oleg Stusenko

Олег Стусенко и Владимир Гизатулин из Сиднея создали небольшой благотворительный

, целью которого является помощь в покупке и доставке самых необходимых вещей для беженцев в Украине. Олег рассказал, что сам будет встречать посылки и доставлять их в Украину из соседних европейских стран.