Волонтер из Австралии в Украине: "Атмосфера горя висит в воздухе"

В интервью Олег рассказал, почему был разочарован поездкой в Россию, как его приятно удивила Литва, поддерживающая украинцев, и как его встретили в Украине.
Олег рассказал об украинских беженцах в Будапеште, растерянных женщинах, глазах их детей и об условиях жизни в Украине сейчас.
Source: Photo by Oleg Stusenko
Из этого интервью вы также узнаете, как к Олегу отнеслись в Украине, когда узнали, что он русский.
Source: Photo by Oleg Stusenko
Олег Стусенко и Владимир Гизатулин из Сиднея создали небольшой благотворительный , целью которого является помощь в покупке и доставке самых необходимых вещей для беженцев в Украине. Олег рассказал, что сам будет встречать посылки и доставлять их в Украину из соседних европейских стран.
Source: Photo by Oleg Stusenko
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