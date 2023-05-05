Тревожные данные: У большого числа родителей в Австралии ежегодно диагностируется перинатальная депрессия

Unhappy Woman Suffering from Post-Partum Depression

Perinatal depression and anxiety affects almost 100,000 new and expectant parents in Australia each year Source: Getty / nicoletaionescu/Getty Images/iStockphoto

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Новые данные выявили тревожно большое количество родителей в Австралии, страдающих перинатальной депрессией и тревогой. Фонд Gidget Foundation призывает Всемирную ассамблею здравоохранения и Всемирную организацию здравоохранения ООН официально признать Всемирный день психического здоровья матерей для повышения осведомленности.

БЕСПЛАТНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В АВСТРАЛИИ
  • Lifeline — круглосуточная психологическая помощь — 13 11 14
  • Beyond Blue — в случае суицидальных мыслей — 1300 22 4636
  • PANDA — Perinatal Anxiety & Depression Australia — поддерживает родителей во время беременности и в первый год жизни ребенка — 1300 726 306 (пн-суб)
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