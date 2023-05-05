Тревожные данные: У большого числа родителей в Австралии ежегодно диагностируется перинатальная депрессия

БЕСПЛАТНАЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ В АВСТРАЛИИ
- Lifeline — круглосуточная психологическая помощь — 13 11 14
- Beyond Blue — в случае суицидальных мыслей — 1300 22 4636
- PANDA — Perinatal Anxiety & Depression Australia — поддерживает родителей во время беременности и в первый год жизни ребенка — 1300 726 306 (пн-суб)
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