Поэзия. Залман Шмейлин

Zalman Shmeylin

Source: Supplied by Zalman Shmeylin

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В этой рубрике мы просим австралийских поэтов прочесть два стихотворения: одно свое и одно чужое.

Залман Шмейлин закончил Львовский Политех. В Австралии живет с 1996 года. Печатался в различных российских и русскоязычных изданиях.

Публикации: «День литературы», «Дон», «Лауреат», «Интеллигент», «Новая Немига литературная», «Альбион», «Острова», «Витражи», «Арфа Давида», «Австралийская мозаика», «45-я параллель», «Крещатик», «Белый ворон», «Золотое руно» и др.

В 2012 году вышла книга стихов и прозы «На костре своих строчек...». В 2015 вышел поэтический сборник «Нам выбор дан...». Финалист конкурса «Пушкин в Британии» 2007, 2012 гг., «Серебряное перо Руси» 2014 г., Лауреат премии «Герой нашеего времени» 2015; Литературная премия им. Вениамина Блаженного 2014 г. Медаль журнала «Крещатик» 2015 г.

Главный редактор международного Альманаха «Витражи» (Мельбурн).
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