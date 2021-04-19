Профессор Сиднейского университета Михаил Прокопенко: "Достичь успеха в Австралии без хорошего английского практически невозможно"

Professor Mikhail Prokopenko, The University of Sydney

Professor Mikhail Prokopenko, The University of Sydney Source: SBS Russian

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Мы поговорили с профессором Сиднейского университета Михаилом Прокопенко о его пути иммиграции, о важности знания языка, о продвижении по карьерной лестнице в новой стране, а также о его книге.

Профессор Сиднейского университета Михаил Прокопенко уже неоднократно становился гостем нашей программы, но говорили мы каждый раз о его исследованиях.

В этот раз речь пошла о личной истории Михаила - о его переезде в Австралию, возвращении в карьеру, преподавании на английском языке, а также о его книге
"48-й инжбат: Последний рубеж"
, которая рассказывает о дедушке Михаила, пропавшем без вести в 1941 г. под Киевом. Книга основана на документах, многие из которых уникальные (рассекреченные по специальным запросам) – из архивов НКВД, ЦАМО, РГВА и из немецких источников.

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