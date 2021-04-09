Предлагаемая программа оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком даст больше возможностей разделять обязанности партнерам

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Рохан Уильямс полностью посвящает себя уходу за своей трехлетней дочкой Ари.





Он взял на себя эту ответственность, когда его жена вернулась на работу после декретного отпуска.





По его словам, адаптация к новой роли далась ему непросто, особенно учитывая тот факт, что первые месяцы жизни ребенка он практически отсутствовал.





"Если бы у меня была возможность взять более продолжительный отпуск, когда родилась моя дочь, мне было бы легче, когда я стал родителем на полный день, потому что я бы понимал, из чего складывается распорядок дня малыша. Я смог получить только две недели отпуска в качестве помощника по уходу за ребенком - эта выплата отца и партнера была для меня единственной доступной опцией".







По его словам, было бы идеально, если бы он и его жена могли бы разделить родительские обязанности на раннем этапе.





"Это командная работа, вы являетесь партнерами в воспитании ребенка, и это по сути означает, что у вас обоих больше свободы, чтобы вернуться к работе, совмещать другие жизненные приоритеты, потому что вы знаете, что можете положиться на своего партнера, что он подхватит, когда нужно".





Сейчас многие призывают к капитальному пересмотру всей системы.





KPMG - глобальная сеть профессиональных фирм, предоставляющих полный спектр услуг организациям из самых разных отраслей, государственных и некоммерческих секторов. Они предлагают, чтобы парам было доступно в общей сложности 20 недель оплачиваемого отпуска по уходу за ребенком и максимум 18 недель для каждого из родителей.





Также предлагается, чтобы количество недель выросло до 26 за шесть лет, увеличиваясь на две недели каждые два года.





Партнер сети KPMG в области экономики и налогообложения Грант Уорделл-Джонсон говорит, что родителям, которые разделяют обязанности по уходу, могли бы предоставлять дополнительные недели в соответствии с так называемой «надбавкой равенства».





«Идея состоит в том, что вы получаете бонус в размере 2 недель, если делите обязанности 55 на 45 или около того, и одну неделю, если это разделение 65-35».





Но федеральное правительство заявляет, что утверждения об отсутствии гибкости в разделении обязанностей в нынешней системе по уходу за ребенком «неверные».





В заявлении, предоставленном SBS, министр социальных служб Энн Растон говорит:





«11 июня 2020 года правительство приняло закон, который повысил гибкость системы, позволив полностью или частично передать последние шесть недель отпуска другому родителю».





Сотрудники организации KPMG подчеркивают, что любая система отпусков по уходу за ребенком не должна основываться на гендерном признаке, так как она должна работать и для однополых партнеров.





По их оценкам, после полной реализации программа будет стоить правительству дополнительно 1,1 миллиарда долларов в год.





Но это принесет долгосрочные экономические выгоды, так как ожидается, что больше женщин смогут вернуться на рабочие места.





Программа также нацелена на сокращение гендерного разрыва в оплате труда.





Питер Стронг - генеральный директор Совета малого бизнеса Австралии.





Он говорит, что поддерживает это предложение, но хотел бы увидеть больше помощи для владельцев малого бизнеса.



