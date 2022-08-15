Как прошли акции в поддержку Алексея Навального в Австралии и Новой Зеландии

Protests in support of Alexei Navalny in Melbourne

Source: SBS Russian

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В среду, 21 апреля, в разных городах Австралии и Новой Зеландии прошли акции и одиночные пикеты в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального, который сейчас отбывает срок в колонии. Мы спросили у участников мероприятий, почему для них было важно выйти и высказать свою позицию.

Наиболее многочисленые акции прошли в Мельбурне и Сиднее. Также на протесты вышли сторонники Алексея Навального в Аделаиде, Канберре и Окленде. Что они думают о ситуации в современной России и почему решили выйти и поддержать оппозиционного политика, слушайте в нашем сюжете.

Мы также собрали для вас фотографии с акций в разных городах:
Protests in support of Alexei Navalny in Sydney
Акция в Сиднее у стен Генерального консульства РФ в Австралии. Source: Supplied by I.Fomin
Protests in support of Alexei Navalny in Aukland
Так выглядела акция в Окленде (Новая Зеландия). Source: Supplied by Olga Kokorina
Protests in support of Alexei Navalny in Canberra
Доктор наук ANU, историк и писатель Елена Говор на пикете в Канберре. Source: Supplied by Elena Govor
Protests in support of Alexei Navalny in Melbourne
Протестующие в Мельбурне собрались на главной площади города - Federation Square. Source: SBS Russian
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