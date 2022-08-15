Как прошли акции в поддержку Алексея Навального в Австралии и Новой Зеландии

Наиболее многочисленые акции прошли в Мельбурне и Сиднее. Также на протесты вышли сторонники Алексея Навального в Аделаиде, Канберре и Окленде. Что они думают о ситуации в современной России и почему решили выйти и поддержать оппозиционного политика, слушайте в нашем сюжете.





Мы также собрали для вас фотографии с акций в разных городах: Акция в Сиднее у стен Генерального консульства РФ в Австралии. Source: Supplied by I.Fomin Так выглядела акция в Окленде (Новая Зеландия). Source: Supplied by Olga Kokorina Доктор наук ANU, историк и писатель Елена Говор на пикете в Канберре. Source: Supplied by Elena Govor Протестующие в Мельбурне собрались на главной площади города - Federation Square. Source: SBS Russian Читайте также: