Квинсленд запускает кампанию по привлечению работников в отдаленные регионы штата

((ТРАНСКРИПТ))





В самом центре Сиднея клиенты снова начинают возвращаться в кафе и ресторанчики.





Но для многих бизнесов в сфере общепита нехватка персонала остается хронической проблемой.





Филип Барбаро владеет несколькими кафе в центре города.





"Во многих кафе нам не хватает персонала. Это сложно, потому что сейчас мы переходим на другую сторону после COVID, когда бизнес начинает набирать обороты. Это тяжело. Развиваться, не открывая международных границ, я знаю, что мы должны делать это, но это будет трудно”.





Подобная проблема наблюдается по всей Австралии.





И премьер Квинсленда Аннастасия Палушай делает все возможное, чтобы привлечь работников сферы туризма и гостеприимства в северные регионы Квинсленда.





"Наша работа в райском месте, или, как я люблю это называть, jobs in paradise - это программа поощрения, по которой вам могут предоставить 1500 долларов, чтобы вы приехали и поработали здесь ... то есть мы хотим, чтобы вы приехали сюда и работали в райском месте.”





Новая программа стоимостью 7,5 миллиона долларов будет запущена с первого июля, как раз накануне пика курортного сезона в регионе.





Марк Олсен - главный исполнительный директор компании Tourism Tropical в Северном Квинсленде.





"Это рай, но это даже не самое главное, что имеет значение, это люди, которые меняют ситуацию - это талантливые работники, которые помогают создавать эти незабываемые моменты, и то, что мы хотим сделать этой зимой - это помочь многим из тех предприятий, которые пытаются ликвидировать разрыв в два миллиарда долларов, оставленный COVID в 2020 году".





В Квинсленде наблюдается большой поток посетителей с февраля, но местные операторы не могут извлечь выгоду из этого бума по причине нехватки рабочей силы.





Некоторым даже пришлось ограничить количество бронирований до 80 процентов от их вместимости.





Натассия Уилер, генеральный директор туристической компании “Tourism Whitsundays”:





"Этот пакет прекрасный, мы призывали наши правительства на всех уровнях подумать о том, как мы можем продолжать помогать, до сих пор мы проделали огромную работу по развитию туризма и увеличению спроса, и мы действительно довольны этим прогрессом, но теперь нам нужно удовлетворить потребности в рабочей силе, чтобы люди в нашей индустрии были уверены, что они могут выйти на максимальную мощность и предоставлять те услуги, которые нужны потребителям".





Но есть также мнения, что выплаты в 1500 долларов может быть недостаточно, если людям предстоят расходы по переезду из другого штата.





В то же время владельцы бизнеса в других регионах страны опасаются, что эта программа может усугубить проблему нехватки персонала у них.





Снова говорит владелец сети кафе в Сиднее Филип Барбаро:





"Это ведь не только в Квинсленде, это по всей стране - мы все сталкиваемся с нехваткой персонала, квалифицированного персонала, поваров, барист, официантов, нам действительно сложно находить новых людей. Я думаю, что это мудро, и я думаю, может быть, Глэдис, тоже примет это на вооружение".





Инициатива также будет включать ваучеры на поездки и более бюджетное проживание.











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