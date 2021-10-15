Вопрос психологу: Где взять ресурсы в наше время?

Olga Koronovskaia

Psychotherapist from Canberra Olga Koronovskaia Source: Photo by Olga Koronovskaia

Get the SBS Audio app

Other ways to listen

В рубрике "Вопрос к психологу" психотерапевт из Канберры Ольга Короновская отвечает на ваши вопросы.

Вопрос Ольги: "У нас локдаун и я чувствую сильную апатию. Многое сейчас недоступно из нормальной жизни. Где можно сейчас взять ресурсы просто не представляю. С друзьями не вижусь, работаю из дома, дети на голове. Я устала и вымотана. Подскажите, на что можно опереться, и где найти ресурсы в локдауне?"

Если вы хотите задать вопрос в нашей постоянной рубрике "Вопрос психологу" и получить ответ на него в эфире, присылайте его на почту: 
russian.program@sbs.com.au
 Свой вопрос можно задать анонимно. Хотим обратить ваше внимание на то, что ответы на вопросы в нашей рубрике носят рекомендательный характер и не являются безоговорочным руководством к действию. Если вам необходима личная помощь психолога или психотерапевта, обязательно обратитесь напрямую за консультацией к специалисту.
Слушайте также:

Почему с психологом часто рекомендуется работать не менее 6 месяцев?

Как справиться с 'ощущением нестабильности и ограниченности' в условиях COVID-19?

Как научиться радоваться жизни?

 

Слушайте 
программу на русском языке SBS
 по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. 
Читайте нас в 
Facebook 
или подпишитесь на наши подкасты 
по этой ссылке
.

Share

Latest podcast episodes

ANA BAND 1.jpg

Знакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущее

SBS Russian news

Новости SBS на русском языке — 29.09.2023

Australia is very wealthy but it still has too many people going without (Getty)

Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходами

Online -1 (1).jpg

Подкаст про деньги и технологии: первый эпизод