Вопрос психологу: Где взять ресурсы в наше время?

Вопрос Ольги: "У нас локдаун и я чувствую сильную апатию. Многое сейчас недоступно из нормальной жизни. Где можно сейчас взять ресурсы просто не представляю. С друзьями не вижусь, работаю из дома, дети на голове. Я устала и вымотана. Подскажите, на что можно опереться, и где найти ресурсы в локдауне?"
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