"Боюсь за своих родителей, которые остались в России"

Olga Koronovskaia

Source: Photo by Olga Koronovskaia

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В рубрике "Вопрос к психологу" психотерапевт из Канберры Ольга Короновская отвечает на вопрос Натальи из Мельбурна: "Я безумно боюсь за своих родителей, которые остались в России. Просыпаюсь и первая мысль: живы ли они? Стоит им задержаться с ответом, я тут же начинаю представлять что что-то случилось. Как побороть этот страх и понять, что все это в моей голове?".

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Свой вопрос можно задать анонимно. Хочу обратить ваше внимание на то, что ответы на вопросы в нашей рубрике носят рекомендательный характер и не являются безоговорочным руководством к действию. Если вам необходима личная помощь психолога или психотерапевта, обязательно обратитесь напрямую за консультацией к специалисту.
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