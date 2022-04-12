«Рецепты — это невинный подход к сложной теме семейной истории»Play13:44 Source: Supplied by Anna KharzeevaGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (11.91MB) Анна Харзеева, автор The Soviet Diet Cookbook, рассказала SBS Russian о важности понимания истории собственной семьи и о том, как в этом могут помочь семейные рецепты. Source: supplied by Anna KharzeevaСлушайте также:READ MOREВареники любви: Благотворительный ужин в поддержку УкраиныREAD MOREВ суматохе на украинской границе начали пропадать детиСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод