«Рецепты — это невинный подход к сложной теме семейной истории»

Kharzeeva author The Soviet Diet Cookbook

Source: Supplied by Anna Kharzeeva

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Анна Харзеева, автор The Soviet Diet Cookbook, рассказала SBS Russian о важности понимания истории собственной семьи и о том, как в этом могут помочь семейные рецепты.

Khareeva author The Soviet Diet Cookbook
Source: supplied by Anna Kharzeeva
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