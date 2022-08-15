Роттердам проводит песенный конкурс "Евровидение" со всеми мерами предосторожности на фоне COVID

((ТРАНСКРИПТ))





Участница из России Манижа Сангин распевается на одной из репетиций, предшествующих полуфиналу "Евровидения".





В 65-м песенном соревновании, которое проходит после двухгодичного перерыва из-за пандемии коронавируса, принимают участие 39 конкурсантов.





Певица Наталья Гордиенко представила Молдову, а мелодию для ее песни "Сахар" написал известный российский певец Филипп Киркоров.





"Песня была такой же сладкой, как эти конфетки, которые мы любим. Мы восполняем гормон радости".





Первый полуфинал состоялся во вторник вечером по времени Нидерландов перед лимитированным числом зрителей из-за ковидных ограничений.





Только 10 участников из 16-ти получили заветные путевки в финал. Это Норвегия, Израиль, Россия, Азербайджан, Мальта, Литва, Кипр, Швеция, Бельгия и Украина.





К сожалению, в финал не вышла австралийская участница Montaigne. Она не имела возможности отправиться в Европу лично и послала запись своей песни 'Technicolour'. Еще до полуфинала она рассказала SBS, что не уверена, как это отразится на ее конечных результатах





"Мы делали наше представление в студийной комнатке, а там они будут делать это на огромной арене, со всей этой пиротехникой, конфетти и всеми этими грандиозными вещами. Но я надеюсь, что в конце концов это песенный конкурс, и сила песни и ее выразительность сделают свое дело".





Она стала первой австралийской участницей конкурса, не вышедшей в финал, с момента первого участия в Евровидении Австралии в 2015 году.





Монтейн должна была отправиться на конкурс в прошлом году с песней 'Don't Break Me', но из-за отмены мероприятия ее поездка сорвалась





Все сотрудники, работающие на площадке, проходят тестирование на Covid-19 каждые 48 часов.





Члены исландской и польской делегаций получили положительные результаты на выходных, и теперь находятся в изоляции.





Исполнительный супервайзер «Евровидения» Мартин Остердал говорит, что это не стало неожиданностью.







"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы свести к минимуму это влияние, и мы проделали большую подготовку до начала, подготовив записи на случай, резервные копии - выступления были записаны в реальном времени, о которых вы, вероятно, знаете, о которых мы говорили еще до сентября".





Он утверждает, что принимаются все необходимые меры по охране здоровья.







"Мы должны были быть реалистами, мы знали, что, к сожалению, мы не сможем заставить пандемию испариться. Я и не ожидал, что мы вернемся в наши страны без положительных случаев, таковы обстоятельства".





Манижа из России прошла в финал с песней «Русская женщина. Впервые за многие годы на конкурсе вновь прозвучала композиция на русском языке, с небольшими вставками на английском. По словам певицы, «Русская женщина» — это песня о самых красивых и невероятных женщинах России и о их внутренней силе.





20 мая состоится второй полуфинал Евровидения 2021, в котором будут определены остальные десять финалистов.





А победитель 65-го конкурса песни «Евровидение» будет коронован в эти выходные перед небольшой публикой в Нидерландах. (23 мая, 5:00 по австралийскому восточному стандартному времен).





Не забывайте, что все трансляции, в том числе и прямые эфиры, можно смотреть на SBS.

Евровидение на SBS:

Повтор Первого полуфинала – пятница, 21 мая, 8.30pm (AEST)



Повтор Второго полуфинала – суббота, 22 мая, 8.30pm (AEST)



Повтор Финала – воскресенье, 23 мая, 7.30pm (AEST), SBS





Утренние прямые трансляции:



Первый полуфинал – среда, 19 мая, 5am (AEST)



Второй полуфинал – пятница, 21 мая, 5am (AEST) SBS

