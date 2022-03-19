В Мельбурне открылся русский клуб "Розовая зебра"Play08:02Екатерина Ржевская. Фото: Active Pixel Photography. Source: Supplied by Ekaterina RzhevskayaGet the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (14.72MB) Комментарий организатора клуба Екатерины Ржевской - о программе обучения детей школьного и дошкольного возраста и работе с комьюнити.Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.READ MOREКак австралийцы учат русский язык?Бесплатно и с пользой для школьного аттестата: изучение русского языка в государственной школе ВикторииShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод