В Мельбурне открылся русский клуб "Розовая зебра"

Екатерина Ржевская. Фото: Active Pixel Photography.

Екатерина Ржевская. Фото: Active Pixel Photography. Source: Supplied by Ekaterina Rzhevskaya

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Комментарий организатора клуба Екатерины Ржевской - о программе обучения детей школьного и дошкольного возраста и работе с комьюнити.

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