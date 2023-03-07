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LISTEN TO Комната для введения наркотиков под присмотром останется, несмотря на недовольство ее расположением SBS Russian 07/03/2023 05:47 Play





Когда Джуди Райан переезжала в район Abbotsford центрального Мельбурна, она знала, что эта местность имеет репутацию проблемной из-за большого числа наркозависимых людей.





Но все же она не была готова ежедневно видеть пользователей нароктических препаратов без сознания на тротуарах, в то время как проезжая часть часто перекрыта машинами скорой помощи и медиками, оказывающими помощь пациентам.





«Там можно было постоянно слышать звуки аварийных сирен. Это было похоже на жизнь в зоне боевых действий. Это был постоянный стресс и было просто невозможно выносить».





Семь лет назад она возглавила общественную кампанию по испытанию контролируемой комнаты для инъекций наркотиков по образцу подобного учреждения в Кингс-Кросс в Сиднее.





Испытание центра в Северном Ричмонде началось в 2018 году, и пять лет спустя г-жа Райан приветствовала решение сохранить центр в соседнем с ней районе.





"Является ли это идеальным? Стало ли это панацеей от всех проблем в нашем сообществе? Ответ - нет. Подобные вещи происходят в Ричмонде уже сто лет - люди с зависимостью, алкоголизмом и психическими расстройствами; Но для людей в таком прекрасном городе, как Мельбурн, терять жизни на наших улицах совершенно недопустимо, и я очень благодарна за объявление о том, что этот испытательный объект будет постоянным учреждением - многие люди будут рады, но некоторым это не понравится, и я это прекрасно понимаю тоже».





Обзор деятельности центра показал, что он предотвратил по меньшей мере 63 смертельных случая, там провели лечение почти 6000 передозировок.





Премьер штата Дэниел Эндрюс говорит, что учреждение изменило и спасло жизни людей за время его работы.





«Шесть тысяч передозировок, и ни один из этих людей не умер из-за того, что они находились в контролируемой среде. Они не были одни в темном переулке или прячась на чьем-то заднем дворе. Они были под наблюдение и им оказывался уход. Это реальная статистика, 6000+ передозировок и ни одной смерти».





Министр психического здоровья штата Виктория Габриэль Уильямс говорит, что выводы обзора нельзя игнорировать.





«Мы никогда не должны относиться к этому легкомысленно. Это 63 жизни, которые были спасены. 63 человека, которые находятся со своими семьями, которых иначе не было бы. Если бы вы поговорили со всеми, кто потерял близких в результате передозировки, я думаю, они сказали бы вам об огромной ценности этого учреждения».





Но местное сообщество по-прежнему имеет противоположные мнения по этому вопросу, в основном из-за расположения рядом с начальной школой Richmond West.





Лидер оппозиции штата Виктория Джон Песутто обвинил премьера Эндрюса в том, что он не прислушивается к мнению общественности.





«Отчет Райана, опубликованный сегодня, подтверждает серьезную озабоченность жителей по поводу расположения комнаты для инъекций под присмотром рядом с начальной школой. Люди месяцами и годами заявляли о неуместности такого объекта рядом с начальной школой. Ученики, родители и сотрудники не должны сталкиваться с этим».





Жительница Крисси Мейнард говорит, что у нее вызывает отвращение решение оставить центр на прежнем месте.





«Как мама, я не знаю ни одного родителя, который позволил бы или считал бы нормальным, чтобы их дети проходили мимо мертвых тел и людей, делающих инъекции на улицах в разные части тела. Преступность чрезвычайно высока. Наши страховые взносы чрезвычайно высоки... Давайте откроем такой центр рядом с зданием парламента и посмотрим, как Дэну (Эндрюсу) это понравится».



