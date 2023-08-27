SBS Cats: Ирина Козыревич и кот с осциллографом

SBS Cats: Ирина Козыревич и кот с осциллографомPlay14:25Get the SBS Audio appOther ways to listenApple PodcastsGoogle PodcastsSpotifyDownload (13.16MB) SBS Cats — это немного терапия, немного развлечение, но, в первую очередь, возможность послушать про разных невероятных кошек и их жизнь. В третьем эпизоде — кот Мандарин и его прислуга.Предыдущие эпизоды серииSBS Cats: Биолог Катя и кошка ДалияSBS Cats: Сима Цыскина и Хранительница МельбурнаСлушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня. Читайте нас в Facebook или подпишитесь на наши подкасты по этой ссылке.ShareLatest podcast episodesЗнакомьтесь - группа ANA, интернациональный коллектив с верой в большое будущееНовости SBS на русском языке — 29.09.2023Шокирующий разрыв в уровне благосостояния в Австралии: больше всего страдают люди с низкими доходамиПодкаст про деньги и технологии: первый эпизод