SBS Cats: Как взять из приюта котов, собак и пять овец

Предприниматель Ирина Эддайра с семьей управляет своей трюфельной фермой Hidden Valley Farms. Историю фермы можно послушать в отдельном подкасте.





В свободное от работы время Ирина помогает местному приюту для домашних животных. В приюте одновременно могут находиться максимум 10 собак и несколько кошек. Основную часть времени приют переполнен. Вот здесь контакты приюта и фотографии животных.



LISTEN TO Предприниматель Ирина Эддайра: «Мы поставляем трюфель в мишленовские рестораны Австралии» SBS Russian 07/04/2023 23:59 Play

В рубрике SBS Cats мы рассказывали истории других приемных домашних животных. Некоторые из них вы можете послушать по ссылкам ниже.



Слушайте программу на русском языке SBS по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов дня.



