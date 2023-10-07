SBS Cats: Как взять из приюта котов, собак и пять овец

Предприниматель Ирина Эддайра с семьей управляет своей трюфельной фермой Hidden Valley Farms. Историю фермы можно послушать в отдельном подкасте.
В свободное от работы время Ирина помогает местному приюту для домашних животных. В приюте одновременно могут находиться максимум 10 собак и несколько кошек. Основную часть времени приют переполнен. и фотографии животных.
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Предприниматель Ирина Эддайра: «Мы поставляем трюфель в мишленовские рестораны Австралии»
SBS Russian
07/04/202323:59
В рубрике SBS Cats мы рассказывали истории других приемных домашних животных. Некоторые из них вы можете послушать по ссылкам ниже.
Предыдущие выпуски SBS Cats
SBS Cats: Биолог Катя и кошка Далия
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