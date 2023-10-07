SBS Cats: Как взять из приюта котов, собак и пять овец

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SBS Cats — это немного терапия, немного развлечение, но, в первую очередь, возможность послушать про разных невероятных кошек и их жизнь. В шестом эпизоде — большая семья с трюфельной фермы, которая спасает животных из приюта.

Предприниматель Ирина Эддайра с семьей управляет своей трюфельной фермой Hidden Valley Farms. Историю фермы можно послушать в отдельном подкасте.

В свободное от работы время Ирина помогает местному приюту для домашних животных. В приюте одновременно могут находиться максимум 10 собак и несколько кошек. Основную часть времени приют переполнен.
Вот здесь контакты приюта
и фотографии животных.
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Irina Eddaira Truffle Farm (part 1) image

Предприниматель Ирина Эддайра: «Мы поставляем трюфель в мишленовские рестораны Австралии»

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07/04/202323:59
В рубрике SBS Cats мы рассказывали истории других приемных домашних животных. Некоторые из них вы можете послушать по ссылкам ниже.
Предыдущие выпуски SBS Cats

SBS Cats: Биолог Катя и кошка Далия

SBS Cats: Кузьмич и его команда

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