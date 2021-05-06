Новости SBS на русском языке - 06.04

C 17:00 сегодня в штате Новый Южный Уэльс будут введены новые ограничения, включая обязательное ношение масок и ограничение посетителей в помещениях;

Федеральное правительство уверено, что вывозные рейсы будут возобновлены после 15 мая, когда закончится временная пауза в перелетах из Индии;

“Медуза” объявила об атаке хакеров на сбор платежей в поддержку издания;