Новости SBS на русском языке - 06.04

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в четверг:

  • C 17:00 сегодня в штате Новый Южный Уэльс будут введены новые ограничения, включая обязательное ношение масок и ограничение посетителей в помещениях;
  • Федеральное правительство уверено, что вывозные рейсы будут возобновлены после 15 мая, когда закончится временная пауза в перелетах из Индии;
  • “Медуза” объявила об атаке хакеров на сбор платежей в поддержку издания;
  • и другие новости.
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