Новости SBS на русском языке - 11.05

- Открытие границ Австралии будет в центре повестки сегодняшнего объявления федерального бюджета;
- 30 летний мужчина получил положительный результат на COVID-19 после завершения карантина в Южной Австралии;
- В России третий день подряд наблюдается рост числа новых случаев коронавируса;
и другие новости.
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