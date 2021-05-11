Новости SBS на русском языке - 11.05

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира во вторник:

  • Открытие границ Австралии будет в центре повестки сегодняшнего объявления федерального бюджета;
  • 30 летний мужчина получил положительный результат на COVID-19 после завершения карантина в Южной Австралии;
  • В России третий день подряд наблюдается рост числа новых случаев коронавируса;
и другие новости.

 

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