Новости SBS на русском языке - 11.05

Открытие границ Австралии будет в центре повестки сегодняшнего объявления федерального бюджета;

30 летний мужчина получил положительный результат на COVID-19 после завершения карантина в Южной Австралии;

В России третий день подряд наблюдается рост числа новых случаев коронавируса;

и другие новости.











Вы знали, что SBS Russian можно слушать в любом приложении для подкастов?





Перейдите по этой ссылке , чтобы подписаться на нас и узнавать первыми о новых сегментах:





ежедневных новостных выпусках, интервью, репортажах!









