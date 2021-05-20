Новости SBS на русском языке - 20.05

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в четверг:

  • Премьер-министр Израиля заявил, что  продолжит военное наступление в Газе, несмотря на призывы Соединенных Штатов прекратить огонь;
  • Правительство Квинсленда объявило о кампании стоимостью 7,5 миллионов долларов, направленной на привлечение тысяч людей на работу в сфере туризма в штате;
  • Госдума одобрила поправку в закон "О СМИ" об ответственности главных редакторов за опубликованную информацию, если ее процитировали другие СМИ;
и другие новости.

 

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