Новости SBS на русском языке - 22.04

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Listen to the latest news headlines in Australia from SBS Russian.

  • Программа вакцинации от COVID-19 в Австралии будет пересмотрена сегодня на заседании Национального кабинета министров;
  • Сразу в двух отелях - в Перте и Сиднее зарегистрирована передача COVID-19 среди вернувшихся путешественников ;
  • В России полиция задержала почти 1500 человек, требующих освобождения лидера оппозиции Алексея Навального;
и другие новости. 

 

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