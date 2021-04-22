Новости SBS на русском языке - 22.04

- Программа вакцинации от COVID-19 в Австралии будет пересмотрена сегодня на заседании Национального кабинета министров;
- Сразу в двух отелях - в Перте и Сиднее зарегистрирована передача COVID-19 среди вернувшихся путешественников ;
- В России полиция задержала почти 1500 человек, требующих освобождения лидера оппозиции Алексея Навального;
и другие новости.
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