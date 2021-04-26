Новости SBS на русском языке - 26.04

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в понедельник:

  • Австралийская медицинская ассоциация осудила действия правительства за карантин в отелях;
  • Премьер Западной Австралии заявил, что Перт продлит ограничения, связанные COVID-19 после завершения трехдневного периода изоляции;
  • Россия, согласно указу президента Владимира Путина, включит Соединённые Штаты в список "недружественных стран";
и другие новости.

 

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