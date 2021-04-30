Новости SBS на русском языке - 30.04

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в пятницу:

  • - Зараженный COVID-19 вернувшийся путешественник случайно нарушил правила карантина в аэропорту Квинсленда;
  • - Австралия рассмотрит вопрос о дополнительном запрете рейсов из стран с высоким риском коронавируса;
  • - Новое исследование сотрясений мозга показывает, что мозг остается в зоне риска более двух недель после травмы;
  • - Скончался физик Виктор Кудрявцев, обвиненный ФСБ в госизмене;
  • и другие новости.
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