Новости SBS на русском языке - 12.05

Разные реакции звучат после того, как казначей Джош Фрайденберг представил свой третий бюджет;

Виктория не зарегистрировала новых случаев местной передачи коронавирсуса после обнаружения положительного теста вчера;

В школе Казани во вторник произошла стрельба, в результате которой как минимум 9 погибших и десятки раненых;