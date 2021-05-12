Новости SBS на русском языке - 12.05

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в среду:

  • Разные реакции звучат после того, как казначей Джош Фрайденберг представил свой третий бюджет;
  • Виктория не зарегистрировала новых случаев местной передачи коронавирсуса после обнаружения положительного теста вчера;
  • В школе Казани во вторник произошла стрельба, в результате которой как минимум 9 погибших и десятки раненых;
  • и другие новости.
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