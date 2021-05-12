Новости SBS на русском языке - 12.05

- Разные реакции звучат после того, как казначей Джош Фрайденберг представил свой третий бюджет;
- Виктория не зарегистрировала новых случаев местной передачи коронавирсуса после обнаружения положительного теста вчера;
- В школе Казани во вторник произошла стрельба, в результате которой как минимум 9 погибших и десятки раненых;
- и другие новости.
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