Новости SBS на русском языке - 15.05

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в субботу:

  • ООН призывает к немедленному прекращению огня в Газе и Израиле, в то время как предпринимаются попытки по оказанию гуманитарной помощи;
  • Первый вывозной рейс из Индии приземлился в Австралии, но почти половина пассажиров не смогли сесть в самолет из-за положительных тестов на COVID-19;
  • Организаторы Олимпийских игр в Токио рассматривают петицию с призывом отменить игры.
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