Новости SBS на русском языке - 15.05

- ООН призывает к немедленному прекращению огня в Газе и Израиле, в то время как предпринимаются попытки по оказанию гуманитарной помощи;
- Первый вывозной рейс из Индии приземлился в Австралии, но почти половина пассажиров не смогли сесть в самолет из-за положительных тестов на COVID-19;
- Организаторы Олимпийских игр в Токио рассматривают петицию с призывом отменить игры.
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