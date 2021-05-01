Новости SBS на русском языке - 01.05

News Bulletin Russian

Source: SBS

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Главные новости Австралии и мира в субботу:

  • Правительство Моррисона временно сделало незаконным для австралийцев, остающихся в Индии, возвращаться домой;
  • Сегодня идет голосование на выборах в штате Тасмания;
  • Крупные спортивные организации присоединяются к бойкоту социальных сетей в качестве меры по борьбы с расизмом;
  • и другие новости.
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