Программа SBS Russian - эфир от 1 января

В этой программе:
- рубрика "Россия за неделю",
- новогодняя этимология: история слов "мандарин", "шарик", "салют" и главного слова 2021 - "вакцинация",
- в Новый год многие задумываются о том, чтобы кардинально поменять жизнь. Наш герой Филипп уже это сделал: он был поваром, а стал психотерапевтом. Каково это - начинать все заново?
- новый выпуск рубрики "Вопрос к психологу": почему бывает, что все в жизни вроде бы так, но чувствуется, что совсем не так?
- почему варианты коронавируса называют греческими буквами?
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