Программа SBS Russian - эфир от 1 января

Artist Irina Iris

Artist Irina Iris Source: Supplied by Irina Iris

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Программу SBS Russian в прямом эфире можно слушать по радио, на нашем сайте и в приложении SBS Radio. Если вы пропустили эфир, не расстраивайтесь: теперь его можно послушать целиком без рекламы в наших подкастах.

В этой программе:

  • рубрика "Россия за неделю",
  • новогодняя этимология: история слов "мандарин", "шарик", "салют" и главного слова 2021 - "вакцинация",
  • в Новый год многие задумываются о том, чтобы кардинально поменять жизнь. Наш герой Филипп уже это сделал: он был поваром, а стал психотерапевтом. Каково это - начинать все заново?
  • новый выпуск рубрики "Вопрос к психологу": почему бывает, что все в жизни вроде бы так, но чувствуется, что совсем не так?
  • почему варианты коронавируса называют греческими буквами?
Включайте радио в понедельник, четверг и субботу в 12.00 (Мельбурн - 93.1fm, Сидней - 97.7fm, другие города - здесь: 
https://www.sbs.com.au/radio/listen-amfm-radio
) или подключайтесь к эфиру на нашем сайте и в приложении SBS Radio app.

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