Программа SBS Russian - эфир от 16 декабря

В этой программе:





скандал в шахматах: россиянин помогал Карлсену выиграть у Непомнящего.

предновогодний спектакль студии Inspiration в Мельбурне: дети и режиссер рассказывают о сказке, которую покажут уже в эти выходные;

потерять визу или терпеть домашнее насилие: какие права есть у иммигранток на зависимых визах, которые столкнулись с насилием в семье;

заместитель премьер-министра Барнаби Джойс выступил против экстрадиции Джулиана Ассанжа в США;

как изменились коронавирусные ограничения на этой неделе;

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