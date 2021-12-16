Программа SBS Russian - эфир от 16 декабря

Artist Irina Iris

Artist Irina Iris Source: Supplied by Irina Iris

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Программу SBS Russian в прямом эфире можно слушать по радио, на нашем сайте и в приложении SBS Radio. Если вы пропустили эфир, не расстраивайтесь: теперь его можно послушать целиком без рекламы в наших подкастах.

В этой программе:

  • как изменились коронавирусные ограничения на этой неделе;
  • заместитель премьер-министра Барнаби Джойс выступил против экстрадиции Джулиана Ассанжа в США;
  • потерять визу или терпеть домашнее насилие: какие права есть у иммигранток на зависимых визах, которые столкнулись с насилием в семье;
  • предновогодний спектакль студии Inspiration в Мельбурне: дети и режиссер рассказывают о сказке, которую покажут уже в эти выходные;
  • скандал в шахматах: россиянин помогал Карлсену выиграть у Непомнящего.
Включайте радио в понедельник, четверг и субботу в 12.00 (Мельбурн - 93.1fm, Сидней - 97.7fm, другие города - здесь: 
https://www.sbs.com.au/radio/listen-amfm-radio
) или подключайтесь к эфиру на нашем сайте и в приложении SBS Radio app.

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