Программа SBS Russian - эфир от 18 декабря

В этой программе:
- рубрика "Россия за неделю";
- наблюдение за звездным небом в Австралии: когда и где смотреть на Южный Крест и созвездие Эму;
- "Я хочу, чтобы каждый в Австралии знал, что такое плюшка!" - интервью с владелицей нового русского кафе в Сиднее;
- новый выпуск рубрики "Поэзия" с Михаилом Яровым.
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