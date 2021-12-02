Программа SBS Russian - эфир от 2 декабря

В этой программе:
- разберемся в отчете по культуре на рабочих местах в парламенте: более половины сотрудников пережили хотя бы один случай травли, домогательств, попыток сексуального насилия или изнасилование;
- Австралия готовит свой закон, пободный "акту Магнитского";
- вторая часть интервью с бизнес-леди из Мельбурна Натальей Раймон, которая помогает женщинам-мигранткам выйти из ситуации домашнего насилия;
- новый выпуск подкаста Arty с художницей-акварелисткой Виолеттой Курбановой, которая вошла в список из 32 лучших акварелистов Австралии;
- узнаем, какие мероприятия на русском языке готовятся в Мельбурне.
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