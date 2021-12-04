Программа SBS Russian - эфир от 4 декабря

В этой программе:
- подборка ярких новостей с родины "Россия за неделю";
- как Екатерина II первой в России сделала себе и сыну прививку от оспы;
- новые санкции Евросоюза против Беларуси: на кого направлены меры;
- матч длиной в три недели: как россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен борются за звание чемпиона мира по шахматам;
- каким мы запомним легендарного актера из числа коренных народов David Dalaithngu;
- какую роль Югославия сыграла в победе в Великой Отечественной войне?
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