Программа SBS Russian - эфир от 4 декабря

Artist Irina Iris

Artist Irina Iris Source: Supplied by Irina Iris

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Программу SBS Russian в прямом эфире можно слушать по радио, на нашем сайте и в приложении SBS Radio. Если вы пропустили эфир, не расстраивайтесь: теперь его можно послушать целиком без рекламы в наших подкастах.

В этой программе:

  • подборка ярких новостей с родины "Россия за неделю";
  • как Екатерина II первой в России сделала себе и сыну прививку от оспы;
  • новые санкции Евросоюза против Беларуси: на кого направлены меры;
  • матч длиной в три недели: как россиянин Ян Непомнящий и норвежец Магнус Карлсен борются за звание чемпиона мира по шахматам;
  • каким мы запомним легендарного актера из числа коренных народов David Dalaithngu;
  • какую роль Югославия сыграла в победе в Великой Отечественной войне?
Включайте радио в понедельник, четверг и субботу в 12.00 (Мельбурн - 93.1fm, Сидней - 97.7fm, другие города - здесь: 
https://www.sbs.com.au/radio/listen-amfm-radio
) или подключайтесь к эфиру на нашем сайте и в приложении SBS Radio app.

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