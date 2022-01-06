Программа SBS Russian - эфир от 6.01

В этой программе:
- Новаку Джоковичу аннулировали визу: что известно на этот момент;
- безопасность на воде и дорогах: в этом декабре спасатели провели на 29% больше операций, чем в прошлом;
- Катя из Байрон-Бей, спасающая змей от людей и людей от змей: что делать при встрече со змеей в Австралии?
- настоятель Свято-Троицкого прихода в Мельбурне отец Игорь Филяновский расскажет о православном Рождестве;
- в Сиднее умер трёхкратный олимпийский чемпион по легкой атлетике Виктор Санеев - вспоминаем, каким он был.
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