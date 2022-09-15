SBS на русском языке

Программа SBS Russian - Эфир от 15.09.2022

SBS на русском языке

Artist Irina Iris

Artist Irina Iris Source: Supplied / Supplied by Irina Iris

Get the SBS Radio app

Other ways to listen

Published 15 September 2022 at 1:39pm
Presented by SBS Russian
Source: SBS

Программу SBS Russian в прямом эфире можно слушать по радио, на нашем сайте и в приложении SBS Radio. Если вы пропустили эфир, не расстраивайтесь: теперь его можно послушать целиком без внутренних рекламных блоков в наших подкастах. Выпуск новостей в этом подкасте не представлен, так как он публикуется отдельным подкастом.

Published 15 September 2022 at 1:39pm
Presented by SBS Russian
Source: SBS
Включайте радио в понедельник, четверг и субботу в 12.00 Мельбурн — 93.1fm, Сидней — 97.7fm, другие города — 
https://www.sbs.com.au/radio/listen-amfm-radio
.


Или подключайтесь к эфиру на нашем сайте и в приложении SBS Radio app - 
https://podfollow.com/sbs-russian.




Share

Latest podcast episodes

Russian Consulate.jpg

Комментарий Консульства РФ в Сиднее по поводу акции протеста «Будущее без войны и террора»

IMG_9813.jpg

Что произошло с фондовым рынком Австралии?

News Bulletin Russian

Новости SBS на русском языке - 15.09.2022

300774704_161298569821405_5571756824594263847_n.jpg

Комьюнити "Хоровод" в местечке Mooloolaba: школа, библиотека, песни и танцы