Ученые выяснили, почему ожирение увеличивает риск от COVID-19

((ТРАНСКРИПТ))





С начала пандемии COVID-19 врачи заметили, что пациенты с избыточным весом и ожирением, по всей видимости, подвергаются большему риску.





Ученые, подготовившие новый отчет Оксфордского университета, говорят, что их исследование является более комплексным, так как включает данные и о людях, которые не были госпитализированы.





Ведущий автор, доктор Кармен Пьернас, эпидемиолог университета, говорит, что они изучили 6,9 миллиона британских пациентов, чей вес фиксировался в период с января по апрель 2020 года.





“Благодаря предыдущим доказательствам мы знали, что ожирение играет роль в степени тяжести COVID, а в этом исследовании мы хотели провести более глубокую оценку этих ассоциаций, связанных с ожирением, и мы сделали гораздо более крупную выборку людей - просто из общества, не только из госпиталей. Также нашей задачей было понаблюдать не только за людьми с ожирением или лишним весом, но и с разным весом, включая людей со сниженной массой тела и людей с очень избыточной массой тела.”





В отчете показано, что речь не только о симптомах COVID-19, которые гораздо сильнее у людей с избыточным весом и ожирением.





Кроме этого увеличивается вероятность попадания в отделения интенсивной терапии, а также повышается риск смерти.





Небольшой риск наблюдался даже у людей с ИМТ (индекс массы тела) 23 или меньше, который считается здоровым.





ИМТ человека рассчитывается путем деления веса в килограммах на квадрат роста в метрах.





От 18,5 до 24,9 считается нормальным диапазоном веса.





Показатели выше означают, что человек страдает лишним весом или ожирением.





Профессор эндокринологии из Оксфордского университета Джон Васс говорит, что у людей с ожирением больше воспалительных белков, называемых цитокинами, которые могут вызывать воспаление.





«Если вы страдаете ожирением, у вас высокая активность цитокинов, цитокины являются воспалительными маркерами, которые также играют роль при ожирении, ишемической болезни сердца и других нарушениях, связанных с ожирением. Ожирение и цитокины, и COVID и цитокины также очень тесно связаны, и поэтому, если у вас инфекция COVID, у вас будет цитокиновая реакция (Цитокиновый шторм или гиперцитокинемия), и это комбинация, вероятно, двух разных причин этих воспалительных реакций».





Данные, полученные во время пандемии, показывают, что возрастная группа от 20 до 39 лет считается подверженной низкому риску COVID-19, но ожирение статистически повышает вероятность того, что у людей этой группы будут тяжелые симптомы.





Отчет, опубликованный в медицинском журнале Lancet, также показывает различия в тяжести симптомов вируса в разных расовых группах.





Соавтор отчета, профессор Пол Авеард говорит, что есть основания подозревать генетическую причину.





«Различные этнические группы, в некотором смысле разные расовые группы в этом контексте имеют разное количество жиров, поэтому, например, при одном и том же ИМТ человек азиатской национальности обычно имеет больше жира, чем белый человек, и это просто своего рода унаследованная тенденция к накоплению жира, и поэтому у людей этой этнической группы гораздо больше шансов заболеть диабетом - заболеванием, которое, по всей видимости, вызвано накоплением лишнего жира. Также разница может быть в том, как мы накапливаем жировые запасы и где мы их накапливаем, что является отдельным фактором, который может приводить к различию между темнокожими группами и белыми группами. Но наше исследование не смогло показать, какие из этих объяснений более значимые” .





Доктор Авеард говорит, что это объясняет, почему некоторые расовые группы, по-видимому, сильнее других страдают от вируса.





«Таким образом, риск у белых людей на каждую единицу ИМТ увеличивался на четыре процента. Для чернокожих групп это был рост на шесть процентов. То есть это было дополнительное увеличение риска на 50 процентов».





Профессор Васс говорит, что исследование подтвердило важную информацию о том, кто подвергается большему риску во время пандемии, и указывает на способ помочь контролировать вирус.





«Исследование действительно важное, чтобы понять, правда ли, что снижая степень ожирения, вы обращаете вспять повышенный риск смертности и тяжелого течения COVID, и также как быстро это происходит при снижении веса. Это ключевой момент, ведь мы говорим об огромном числе людей в этой стране, страдающих сильным ожирением, и многим из них некуда обратиться за помощью и поддержкой».





В отчете рассматриваются только анонимные данные записей пациентов Национальной службы здравоохранения Великобритании, но авторы указывают, что ожирение является сегодня мировой проблемой.





В Глобальной стратегии Всемирной организации здравоохранения по правильному питанию, физической активности и сохранению здоровья говорится: «Ожирение достигло масштабов эпидемии во всем мире».





По их оценкам, более одного миллиарда взрослых имеют избыточный вес, и, по крайней мере, у 300 миллионов из них диагностировано клиническое ожирение.











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