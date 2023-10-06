Пиявка целительная: о знакомой многим из нас терапии, вызывающей недоумение у австралийцев

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Photo credit: Inna Metelman

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Гирудотерапия — метод лечения с использованием пиявок, который применяется в лечебной практике сотни лет. Интервью с натуропатом из Мельбурна Инной Метельман о том, при каких заболеваниях гирудотерапию ни в коем случае нельзя применять, а когда этот метод действительно может быть эффективен.

Интервью не является медицинской рекомендацией, необходима консультация специалиста.
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